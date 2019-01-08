2019全球十大風險多扯上川普　歐盟、G20地緣政治危機奪冠

▲G20會議的餐敘上川普與習近平相對而坐。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

剛揮別的2018年經歷川金會、文金會、美中貿易戰等多項事件，然而難民、移民問題都在歐洲與美洲持續延燒，地區間的領土與主權糾紛也難以得出共識。政治風險調查公司歐亞集團（Eurasia Group）歸納出2019全球十大風險，奪下第一位的，是擠下美中關係的地緣政治學「壞種子」（Geopolitics Bad Seeds）。

根據《彭博》報導，從歐盟、北約、G20、G7、世界貿易組織的現況來看，地緣政治正呈負向發展，報告指出，「地緣政治學的危機漸漸萌芽，過不了幾年就會開花結果。」

歐亞集團的風險調查報告提到，2018年十大風險依序有：地緣政治學的「壞種子」、美中貿易戰、網路戰的加劇、歐洲民粹主義、美國內政問題、創新力的寒冬、非自願結盟、墨西哥、烏克蘭以及奈及利亞。

美國總統川普上任以來，美中貿易的戰火至今仍未消停，也讓兩國的關係成為影響世界局勢的關鍵要素，「川普與習近平上個月的會面雖然暫緩緊張關係，但各界面對這稱得上是全球最重要的雙邊關係，實在無法樂觀看待。」

除了美中之間的對峙，川普所帶領的美國政府也激了很多反對聲浪，「2019年的美國內政也將持續混亂，川普被彈劾下台的可能性很低，政治的不穩定性卻出奇地高。」