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貴婦奈奈一家開車從底特律跑路！多倫多行蹤曝光　檢函請加拿大捉拿25年

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圖文／鏡週刊

貴婦奈奈蘇陳端與丈夫黃博健設立的杏立博全醫美診所，在去年底無預警歇業，夫妻驚傳捲款10億元潛逃下落不明，台北地檢署昨天發佈通緝令，調查局掌握的最新消息是貴婦奈奈一家人在上週六現身加拿大多倫多，卻因為她們在加國沒有犯罪，海關人員只好放行入境。

據了解，本月5日，貴婦奈奈一家人開車從美國東部靠近底特律的城市往加拿大邊境行駛，由於調查局查出貴婦奈奈藏身美國，極可能逃往臨國加拿大，因此，早已通報加國注意貴婦奈奈等人行蹤。

雖然加國海關人員發現貴婦奈奈行蹤，也檢查隨行人員身份，但當時檢方還沒通緝，加國海關也拿貴婦奈奈沒輒，只好放行入境，不過，貴婦奈奈行蹤曝光，北檢已將通緝令函交移民署等駐加國官員以協助將貴婦奈奈等人緝捕歸案。

貴婦奈奈的名醫公公、診所院長的黃立雄極可能也同行，北檢已依詐欺罪對3人發佈通緝，時效長達25年。


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註：法務部指出，目前我國與加拿大並無簽訂正式的司法互助協定和引渡協定，過去也沒有與加國引渡人犯案例，但將以個案方式溝通協助遣返，能否成功仍要看加拿大是否答應。

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