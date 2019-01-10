快訊／貴婦奈奈找到了！　一家5人向加拿大提「難民申請」

▲網紅貴婦奈奈與丈夫等人涉嫌吸金，潛逃加拿大後申請難民庇護。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）



國際中心／綜合報導

網紅「貴婦奈奈」（本名蘇陳端）和丈夫黃博健、公公黃立雄等人涉嫌吸金潛逃，一行5人已經於5日自美國入境加拿大。據悉，加拿大邊境服務署（CBSA）將其攔下後，貴婦奈奈等人直接提出難民申請，

根據中央社報導，貴婦奈奈等人5日入境加拿大後，目前居住在安大略省漢密爾頓（Hamilton），並向加國提出難民申請，目前正在安大略省與美國紐約州接壤的伊利堡（Fort Erie）接受二次訊問。報導指出，雖然貴婦奈奈的難民申請非常可能被拒絕，但判斷他們會以「不斷提出上訴」的方式，持續滯留加拿大。

移民署先前證實，貴婦奈奈與丈夫、公婆、阿姨等5人，已經於1月9日入境加拿大，我方雖將通緝一事告知加拿大CBSA，但由於台灣與加拿大並無司法互助協議，因此無法採取更積極的行動。

據悉，貴婦奈奈等人是以陸路方式，自美國紐約州水牛城經伊利堡入境加國，CBSA雖將他們攔下，但黃博健具有加拿大永久居民身份，且一行人更當場提出難民申請，CBSA依法受理。由於加拿大重視人權，加上對難民寬鬆的政策，難民申請相當容易獲得受理，且至少得纏訟1至2年才會有結果，形同潛逃漏洞。

根據加拿大紅十字會資料，在加拿大入境口案向CBSA提出難民申請，並完成相關面試後，只要在15天內填妥一份「難民申請理由表」，並提交給加拿大移民和難民委員會 （IRB）後，將視申請人原國籍，於45天或60天內出席聽證會。若難民申請遭拒絕，也可以在15天內向難民上訴法庭提出上訴。