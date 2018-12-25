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天王就是強！郭富城欽點「人蔘精」超熱賣　看板成打卡景點

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▲天王就是強！郭富城欽點「人蔘精」超熱賣，看板成打卡景點。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者吳杰澄）

▲老協珍。（圖／記者吳杰澄攝）

▲ 新型態的廣告創意表現，加上天王郭富城的魅力，看板成為熱門的打卡景點。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

「我愛分享，訴說不同人生，人生最美滋味，就是有苦有甘」天王巨星郭富城暌違28年，今年首度來台代言80年老店老協珍新品「人蔘精」，在廣告上大膽嘗試黑白手法，完美詮釋人生滋味，除了影片在網路上瘋傳，更有不少粉絲特地到捷運站廣告旁拍照打卡，新型態的廣告創意表現和天王魅力，可說是吸睛度百分百！

▲▼郭富城代言老協珍。（圖／記者張一中攝）

▲ 天王巨星郭富城暌違28年，今年首度來台代言80年老店老協珍新品。

老協珍公關協理Irene表示，其實銷售是超過我們預期蠻多的，本來就想說郭富城已經睽違28年沒有來台灣代言，這一次新品搭載他的高人氣，現在在各個通路的銷售狀況，其實都是超過預期，在行銷策略上，這一次除了傳統的電視廣播之外，也首次挑戰在忠孝復興站大型的捷運看板，最特別的就是每天幾乎都有粉絲來這邊打卡拍照，不管是FB或是IG，都有引發還蠻不錯的討論效益。

▲老協珍。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼老協珍公關協理Irene表示，首次挑戰捷運看板，每天幾乎都有粉絲來這邊打卡拍照，在社群上引發不錯的討論效益。

▲老協珍。（圖／記者吳杰澄攝）

老協珍新品「人蔘精」耗時多年研發，講究雙蔘平衡，採用頂級西洋蔘與白蔘，並使用整支人蔘熬煮，熬煮過程無添加任何萃取液，並採用減糖更養生的理念，使用純正冰糖，口味濃郁回甘，熬煮出的總皂苷含量高達400毫克，是忙碌上班族養氣補氣、增強體力的聰明選擇。

▲老協珍。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼老協珍新品「人蔘精」耗時多年研發，講究雙蔘平衡，並採用減糖更養生的理念。

▲老協珍。（圖／記者吳杰澄攝）

食品技師陳靖惠說明，人蔘精產品主要有三個特點，第一個特點是它的「糖含量減少」，跟一般市售相比，減少70%含糖量，對身體來講比較沒有負擔， 第二個特點就是它的「總皂苷含量有高達400毫克」，跟一般市售產品相比，有多出1.5倍含量，對身體來說，有一些很好的補充效果，第三個特點是說裡面「沒有添加化學性產品」，像玉米糖膠這樣的東西，對口感上來講，是更天然、 更單純的，比較不會有一些負擔的成分。

▲老協珍。（圖／記者吳杰澄攝）

▲ 主打溫和不強補的人蔘精，一天一瓶就能元氣滿滿。

現代人健康意識抬頭，越來越注重養生觀念，除了正常飲食及作息外，可以透過補氣產品來增強體力、提升保護力，而主打溫和不強補的人蔘精，一天一瓶就能讓你元氣滿滿，快跟上天王郭富城的養身保養之道，一起體驗人生、享受人蔘！

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關鍵字：郭富城,老協珍,人蔘,人蔘精,補氣,上班族,北捷,燈箱廣告

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