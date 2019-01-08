做不做大腸鏡？　醫師：注意大腸癌12項警訊！

▲陳進生主任建議符合12項大腸癌警訊項目越多者，應儘早接受大腸檢查。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

郭綜合醫院胃腸肝膽科陳進生主任說隨著國人飲食西化，加上缺乏運動，大腸癌一年發生人數已增為15500人，一躍而成世界第1及國人發生率最多的癌症，每年造成5千人死亡，如何降低大腸癌發生率，是非常值得重視的議題！

大腸癌初期無症狀，一般由瘜肉演變而成。如果在瘜肉階段，經由大腸鏡將其切除，就可以減少大腸癌的發生。

陳進生主任舉案例說明指出1名72歲林女士，接受國健局大便篩檢潛血陽性，自認為是痔瘡出血，經醫院3個月電話催促，才願意接受大腸鏡檢查，經大腸鏡切片及病理報告證實罹患升結腸腺癌，轉介外科手術切除並證實癌症第3期，再接受化學治療。

另名54歲鄭先生，健檢發現癌胚胎抗原CEA：82 ng/ml轉介胃腸科安排大腸鏡檢查。平日有少量多次軟便情形，也有抽菸及喝酒習慣。經大腸鏡切片病理報告證實罹患直腸腺癌，接受放射線電療及外科手術切除。

還有1名39歲黃先生，為肥胖體型，腰圍96公分，因為1天多次軟便及腹脹有數月之久，近日解血便，故至胃腸科就診，安排大腸鏡檢查。病患有大腸癌家族史及抽菸習慣。大腸鏡發現乙狀結腸有2公分瘜肉，經大腸鏡電刀完整切除，病理報告為絨毛型腺瘤合併高度細胞異生（癌前病變），經1年後大腸鏡追蹤並未復發。

陳進生主任說因腸胃科門診常有病患猶豫要不要做大腸鏡？故根據多年臨床經驗，提出12項警訊供民眾參考，以決定是否接受大腸檢查：警訊1：解血便或糞便潛血反應：糞便與腫瘤摩擦會導致出血，但早期腫瘤出血量少，肉眼不易發現，接受糞便潛血檢查，有助早期發現。國健署提供50-74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查。

警訊2：排便習慣或糞便形狀發生改變，發生排便次數改變、裡急後重或糞便形狀改變，超過兩星期以上。可能腸道內有不正常的結構改變，包括大腸腫瘤造成腸道狹窄。警訊3：年紀大於50歲，研究統計資料分析，證實大腸癌好發年齡為50至75歲，故50歲以上合併腹部不適症狀，應考慮大腸檢查。警訊4：不明原因慢性貧血及倦怠，糞便與腫瘤摩擦會導致長期少量出血而不易發現；且大腸癌造成腸道狹窄、營養不良而導致慢性貧血，等到頭暈、倦怠才會察覺。警訊5：腹部摸到腫塊，腫瘤本身太大或轉移至腹腔其他臟器，而以腹部腫塊來表現，也可能腫瘤阻塞，大便堆積腸內，故腹部觸診到腫瘤狀病灶。警訊6：家族大腸癌病史，家族有大腸癌病史，大腸癌發生風險增加3倍以上，應從40歲開始接受大腸檢查。

警訊7：大腸腺瘤型瘜肉或發炎性大腸炎病史，大腸腺瘤經數年可轉變成大腸癌；發炎性大腸炎罹病8年後有可能產生大腸癌，故有以上兩種病症者，需定期接受大腸鏡檢查。警訊8：嗜食燒烤紅肉及加工肉品，少食高纖蔬果者，高溫燒烤「紅肉」會產生異環銨等致癌物及含「硝酸鹽」加工肉品也有致癌風險。而蔬果纖維能稀釋毒性物質又能促進排便而縮短致癌物滯留，減少癌症發生。警訊9：肥胖及缺乏運動，肥胖會增加約1.5倍的大腸癌風險；肥胖大腸癌患者治療後復發的機率及死亡率均較高。警訊10：不明原因腫瘤指數（CEA及CA-199）上升，可能是大腸癌，膽道癌，胰臟癌等造成，需進一步檢查。警訊11：長期抽菸及酗酒

香菸會產生致癌物質，透過血液循環而增加大腸癌的發生。酒精到大腸後代謝成致癌物乙醛，也會導致癌症。警訊12：不明原因慢性腹痛及體重減輕，大腸腫瘤侵犯或轉移到腸壁外組織及腸阻塞引起慢性腹痛，且導致營養不良，使體重減輕。

陳進生主任說大腸腫瘤篩檢方法：糞便潛血檢驗：簡單、方便的檢查，但對於陽性者仍需大腸鏡確診。乙狀結腸鏡檢查：輕度不適的檢查，但只檢查到部分大腸。大腸鋇劑攝影檢查：輕度不適的檢查，可完整檢視大腸，但無法執行腫瘤切片或切除息肉。大腸鏡檢查：輕到重度疼痛的檢查，可完整觀察大腸及進行腫瘤切片、瘜肉切除及止血術。擔心疼痛者可考慮接受減痛大腸鏡。

陳進生主任建議符合12項大腸癌警訊項目越多者，應儘早接受大腸檢查。擔心大腸鏡風險者，應選擇消化系內視鏡專科醫師執行。擔心大腸鏡疼痛及麻醉風險者，可選擇經驗豐富及設備齊全之麻醉大腸鏡團隊執行。針對大腸鏡疼痛及麻醉風險有強烈心理恐懼者，可考慮大腸鋇劑攝影術加乙狀結腸鏡。總之儘早接受檢查，以早期診斷、早期治療，永保安康！