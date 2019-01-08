　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

做不做大腸鏡？　醫師：注意大腸癌12項警訊！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲陳進生主任建議符合12項大腸癌警訊項目越多者，應儘早接受大腸檢查。（圖／記者林悅攝）

▲陳進生主任建議符合12項大腸癌警訊項目越多者，應儘早接受大腸檢查。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

郭綜合醫院胃腸肝膽科陳進生主任說隨著國人飲食西化，加上缺乏運動，大腸癌一年發生人數已增為15500人，一躍而成世界第1及國人發生率最多的癌症，每年造成5千人死亡，如何降低大腸癌發生率，是非常值得重視的議題！

大腸癌初期無症狀，一般由瘜肉演變而成。如果在瘜肉階段，經由大腸鏡將其切除，就可以減少大腸癌的發生。
陳進生主任舉案例說明指出1名72歲林女士，接受國健局大便篩檢潛血陽性，自認為是痔瘡出血，經醫院3個月電話催促，才願意接受大腸鏡檢查，經大腸鏡切片及病理報告證實罹患升結腸腺癌，轉介外科手術切除並證實癌症第3期，再接受化學治療。

另名54歲鄭先生，健檢發現癌胚胎抗原CEA：82 ng/ml轉介胃腸科安排大腸鏡檢查。平日有少量多次軟便情形，也有抽菸及喝酒習慣。經大腸鏡切片病理報告證實罹患直腸腺癌，接受放射線電療及外科手術切除。

還有1名39歲黃先生，為肥胖體型，腰圍96公分，因為1天多次軟便及腹脹有數月之久，近日解血便，故至胃腸科就診，安排大腸鏡檢查。病患有大腸癌家族史及抽菸習慣。大腸鏡發現乙狀結腸有2公分瘜肉，經大腸鏡電刀完整切除，病理報告為絨毛型腺瘤合併高度細胞異生（癌前病變），經1年後大腸鏡追蹤並未復發。

陳進生主任說因腸胃科門診常有病患猶豫要不要做大腸鏡？故根據多年臨床經驗，提出12項警訊供民眾參考，以決定是否接受大腸檢查：警訊1：解血便或糞便潛血反應：糞便與腫瘤摩擦會導致出血，但早期腫瘤出血量少，肉眼不易發現，接受糞便潛血檢查，有助早期發現。國健署提供50-74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查。

警訊2：排便習慣或糞便形狀發生改變，發生排便次數改變、裡急後重或糞便形狀改變，超過兩星期以上。可能腸道內有不正常的結構改變，包括大腸腫瘤造成腸道狹窄。警訊3：年紀大於50歲，研究統計資料分析，證實大腸癌好發年齡為50至75歲，故50歲以上合併腹部不適症狀，應考慮大腸檢查。警訊4：不明原因慢性貧血及倦怠，糞便與腫瘤摩擦會導致長期少量出血而不易發現；且大腸癌造成腸道狹窄、營養不良而導致慢性貧血，等到頭暈、倦怠才會察覺。警訊5：腹部摸到腫塊，腫瘤本身太大或轉移至腹腔其他臟器，而以腹部腫塊來表現，也可能腫瘤阻塞，大便堆積腸內，故腹部觸診到腫瘤狀病灶。警訊6：家族大腸癌病史，家族有大腸癌病史，大腸癌發生風險增加3倍以上，應從40歲開始接受大腸檢查。

警訊7：大腸腺瘤型瘜肉或發炎性大腸炎病史，大腸腺瘤經數年可轉變成大腸癌；發炎性大腸炎罹病8年後有可能產生大腸癌，故有以上兩種病症者，需定期接受大腸鏡檢查。警訊8：嗜食燒烤紅肉及加工肉品，少食高纖蔬果者，高溫燒烤「紅肉」會產生異環銨等致癌物及含「硝酸鹽」加工肉品也有致癌風險。而蔬果纖維能稀釋毒性物質又能促進排便而縮短致癌物滯留，減少癌症發生。警訊9：肥胖及缺乏運動，肥胖會增加約1.5倍的大腸癌風險；肥胖大腸癌患者治療後復發的機率及死亡率均較高。警訊10：不明原因腫瘤指數（CEA及CA-199）上升，可能是大腸癌，膽道癌，胰臟癌等造成，需進一步檢查。警訊11：長期抽菸及酗酒
香菸會產生致癌物質，透過血液循環而增加大腸癌的發生。酒精到大腸後代謝成致癌物乙醛，也會導致癌症。警訊12：不明原因慢性腹痛及體重減輕，大腸腫瘤侵犯或轉移到腸壁外組織及腸阻塞引起慢性腹痛，且導致營養不良，使體重減輕。

陳進生主任說大腸腫瘤篩檢方法：糞便潛血檢驗：簡單、方便的檢查，但對於陽性者仍需大腸鏡確診。乙狀結腸鏡檢查：輕度不適的檢查，但只檢查到部分大腸。大腸鋇劑攝影檢查：輕度不適的檢查，可完整檢視大腸，但無法執行腫瘤切片或切除息肉。大腸鏡檢查：輕到重度疼痛的檢查，可完整觀察大腸及進行腫瘤切片、瘜肉切除及止血術。擔心疼痛者可考慮接受減痛大腸鏡。

陳進生主任建議符合12項大腸癌警訊項目越多者，應儘早接受大腸檢查。擔心大腸鏡風險者，應選擇消化系內視鏡專科醫師執行。擔心大腸鏡疼痛及麻醉風險者，可選擇經驗豐富及設備齊全之麻醉大腸鏡團隊執行。針對大腸鏡疼痛及麻醉風險有強烈心理恐懼者，可考慮大腸鋇劑攝影術加乙狀結腸鏡。總之儘早接受檢查，以早期診斷、早期治療，永保安康！

ET快訊
即／瓊瑤：我已年邁竟被你拖來當顧問　FB發文挺韓國瑜
影／野生周子瑜現台南咖啡廳！抱吉娃娃愛犬親民合照
2018手機相機評測出爐！iPhone XS Max敗給「3

關鍵字：大腸鏡,大腸癌,警訊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「前一天和家人吵架」　男開車進摩鐵成「蛹」離奇死亡

影／塑膠袋由內反綁！吸瓦斯窒息　新北摩鐵半裸男「輕生原因」曝光

影／貴婦奈奈吸金10億　一家3口被通緝25年到2044年

朱松偉貪污案　檢查出他收錢也收禮：紅酒、iPhone、五星住宿

金門小三通首例！　陸婦看兒子帶「6根香腸」挨罰20萬

男童騎單車貪玩倒路中　爸爸「不扶他反巴頭」引網友論戰　　

金山聖德宮「半嶺訪源」徒步行腳　拍攝成紀錄片留存人心

乍暖還寒心臟病患者應提高警覺　胸悶痛、冒冷汗快就醫

做不做大腸鏡？　醫師：注意大腸癌12項警訊！

中醫有效減少化療藥心毒性　獲國際期刊、臨床療效雙認證肯定

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

取出深藏體內6年巨大脂肪瘤 戰痘醫師：簡直是冷凍生雞肉！

武士刀「砍聚寶盆」戰3千觀看　彰化李李仁嗆網：當我不敢賠？

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

金山聖德宮「半嶺訪源」徒步行腳　拍攝成紀錄片留存人心

乍暖還寒心臟病患者應提高警覺　胸悶痛、冒冷汗快就醫

做不做大腸鏡？　醫師：注意大腸癌12項警訊！

中醫有效減少化療藥心毒性　獲國際期刊、臨床療效雙認證肯定

謝龍介帶團拼經濟　推銷台灣水果顧農民

海巡救援綠蠵龜　生態保育急先鋒

兄弟爭產鬩牆　弟持槍抵頭恐嚇哥交財產　新化警起獲手槍

男子駕車與機車擦撞騎士重傷　善化警提醒循燈號行駛

快訊／遊覽車自強隧道與女騎士碰撞　當場遭輾身亡

農產行銷挹注幸福溫暖元素　饒慶鈴要落實「農業創富」

瑞基海洋去年營收躍升21％　再進補非洲豬瘟檢測設備大訂單

過年放9天！回診期間在「這區間」慢箋患 　1/23可先領藥　

開2間公司擁房產！半裸男詭姿「摩鐵造蛹」自殺　鄰感嘆曝悲慘現況

謝淑薇雪梨女網賽籤硬！　闖過首輪9日大戰兩屆溫網冠軍

不是365天！己亥豬年總共只有354天　庚子鼠年有384天

潘恆旭比韓國瑜還搶戲　從阿諾、白冰冰到冷泉加熱話題不斷

12.8萬檔車避追撞前方急煞　「翹孤輪」180度翻車...騎士沒事

地方熱門新聞

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

焚燒建材惹怨　岡山居民怒：「不..

即／遊覽車碰撞女騎士　遭輾當場..

異常流感疫苗　台南全數停用回收

桃園死豬「放水流」　8天內第3..

中央大學連5年　改寫台清交排名

憲法大辯論 高思博願為國民黨..

追星無光害　椴木香菇野營體驗

謝龍介帶團　推銷台灣水果顧農民

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

吸毒成癮　悔恨無法自拔

做大腸鏡？　注意大腸癌12項警..

上山賞梅車陷泥淖　四驅車助脫困

檢驗報告出爐　桃園未發現非洲豬..

更多熱門

相關新聞

這「7種癌症」都愛找胖子！

高血壓、糖尿病、血脂異常等生活慢性病，都跟內臟脂肪囤積有密切關係。但不是只會影響這些疾病而已。日本肥胖學會的《肥胖症診療指南二○一六》提到，大腸癌、部分食道癌、子宮內膜癌、胰臟癌、腎臟癌、乳癌、肝癌等癌症都跟脂肪囤積有關。

大腸癌連11年榜首！台大醫：每天吃半顆高麗菜

空氣糟手機響　環署發布警訊測試

大腸癌發生率下降　專家揭關鍵原因！

十大癌症排行　大腸癌連11年居冠

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！

快訊／北捷板南線大塞爆！請1400人下車

凌晨奔中壢旅館！4鬼全陰笑等著壓床

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

工作12年！尾牙吃一半荷包進帳53萬

阿信唱《勇氣》釣出梁靜茹回應！

茶垢超多崩潰！他靠「這包圓管」全清光

阿嬤硬塞護身符！他撞鬼3次又遇「鬼壓床」

陳意涵炫9個月孕肚「還是平的」！賈靜雯雙手一抱傻眼

香爐挖滴血身分證！太子爺顯靈破解

「道歉完繼續偷吃」渣男星座Top5

渾圓豐滿的極品正妹！背斜肩包「戰力+1萬」

柯南長大變新一！《柯南》特別篇閃爆CP粉

超美小三被圍攻影片瘋傳　網心疼

快訊／猛一震！台東20：16規模5.3全台有感

更多

最夯影音

更多

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面