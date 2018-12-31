影／大腸癌連11年榜首！　台大醫「防癌大公開」：每天吃半顆高麗菜

生活中心／台北報導

衛福部國健署公布最新2016年癌症登記報告，大腸直腸癌的新發人數再度蟬聯十大癌症之首，當年度新發確診人數共有1萬5374人。而大腸癌的主要原因大多跟飲食習慣有關，除少吃紅肉、加工肉品之外，台大醫師更提出每天吃「半顆高麗菜」的菜量，能有效預防大腸癌。其實高麗菜含有維生素B群、維生素C、維生素K、鈣、磷、鉀等營養素，可防癌保胃，還能補充鈣質有益骨骼健康，共有4大好處。

▼2016年最新癌症登記報告。（圖／國健署提供）

根據最新癌症登記報告，新發癌症人數為10萬5832人，比2015年增加676人，癌症時鐘又快轉2秒，平均每4分58秒就有1人罹癌。而在癌症類型上，發生人數最多的一樣是大腸癌，第11年居榜首，其次依序為女性乳癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌和食道癌。

國健署癌症防治組組長吳建遠指出，雖癌症發生人數上升，但根據年齡標準化發生率來看，2016年每10萬人中有296.7人罹癌，比2015年每10萬人減少5.3人；進一步分析10大癌症標準化發生率，肝癌、胃癌及皮膚癌已連續7年呈現下降，大腸癌近年也呈下降趨勢。

▼高麗菜有改善便祕、護眼、維持骨骼健康和抗癌4大好處。（圖／翻攝Pixabay免費圖庫）

對於如何預防大腸癌，台大大腸直腸外科醫師黃約翰表示，「我們每天其實需要大吃1斤的蔬菜才夠，1斤的蔬菜幾乎就是半顆高麗菜的量。」他指出，大部分病人可順暢排便，很多人便秘原因其實是纖維素不夠，大約百分之80、90病人只要攝取足量的纖維素，大概都可改善排便問題，「腸內菌如果多樣性的話，其實可以預防癌症發生。」

其實重點在攝取纖維素，也不是要全吃高麗菜，一整天平均吃500克，選各種不同蔬菜各100克，就能有5種多元選擇，男生還可比女生多吃點。國泰健康管理營養師胡淑婷說，多攝取全榖雜糧類、蔬菜水果類，建議女性一天會吃7份的蔬菜水果，男性一天吃9份蔬菜水果。

▼台大大腸直腸外科醫師黃約翰表示，每天要吃一斤的蔬菜。（圖／東森新聞）

另外，烹煮上也不必侷限只有水煮，用油炒能幫助攝取蔬菜中的脂溶性纖維；也要少吃紅肉、加工肉品，像是培根、香腸，定期做糞便潛血檢查或大腸鏡檢查，及早割除腸內息肉，都能減少大腸癌發生。

高麗菜其實好處多多，食農專家韋恩在文章中指出，高麗菜、蘿蔔、青花菜、花椰菜、芝麻菜等都屬於十字花科家族，都共同含有一種優秀化合物，叫硫配糖體（Glucosinolates），可說是抗癌的明星！營養師范縈渝接受《ETtoday健康雲》訪問時也提到，吃高麗菜對身體可帶來4大好處。

1.改善便秘

高麗菜有豐富的膳食纖維，而煮熟的高麗菜1碗約含有1.5至2克的膳食纖維，不僅能增加飽足感，亦可促進腸胃蠕動、改善便祕。

2.護眼

紫色高麗菜中含有花青素，可促進眼睛視紫質的生長，並能穩定眼部的微血管，增加眼部微血管的循環，有助維護眼睛黃斑部的健康，保持良好視力。

▼挑選高麗菜時，要注意菜葉的顏色、新鮮度。（圖／記者曾婉婷攝）

3.維持骨骼健康

其含有含有豐富的鈣、磷、鉀、鐵、維生素K等多種微量元素，尤其維生素K與鈣質相輔相成，有助維持骨骼健康。

4.抗癌

(1) 異硫氰酸鹽（isothiocyanate）可降低致癌物的毒性，並將致癌物代謝出體外，可增強體內酵素的解毒力，以減輕毒素對身體的傷害。

(2) 吲哚（indole）成分可改變雌激素代謝後產物成為無害物質，進而降低致癌物毒性，也有助於降低乳癌發生的風險。

(3) 硫代配糖體則有助清除體內自由基，減少罹癌機率。

高麗菜怎麼吃才最能留住營養，吃得健康？南投醫院營養室蔡秀雯主任曾表示，高麗菜質地脆甜，營養價值也很高，所含維生素U也具有保護黏膜細胞的作用；而最好的烹調方式是不要切太細，快炒或是快速悶煮、川燙，避免長時間水煮使營養素流失；銀髮族牙口不好，可以將高麗菜切小塊狀後蒸煮，充分咀嚼，纖維質多，多吃可維持大便暢通，預防便秘。

冬天正好是高麗菜盛產時節，學會挑選、保存高麗菜，才能吃得健康安心！根據農業兒童網的資料指出，購買高麗菜時，儘量挑綠葉完整的愈新鮮，而葉菜白則表示放置太久；好的高麗菜外側葉片較厚、翹起、葉面緊實，放在通風處可維持五天不壞；放入冰箱保存前，將芯心取出，塞入濡溼但不滴水的紙團，再裝進保鮮袋放入冰箱，並採以莖部朝下，依原來生長的方向放置，則可延長高麗菜的保存時間。