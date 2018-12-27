只是測試！空氣糟到爆手機響了　環署發布「不良警訊」

▲台西27日空品測站。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

為能在空氣品質嚴重惡化時加強防護，環保署下月起將利用災防告警細胞廣播機制，主動發布空品不良警訊到民眾手機，通知標準則是要空氣品質指標（AQI）達200以上，27日針對雲林、嘉義縣4個監測站鄰近區域，發布警訊「測試」。

環署今天上午針對設置在雲林和嘉義縣4個監測站鄰近區域，發布「空氣品質不良」細胞廣播測試警訊，此訊息只是「演練測試」所發送，其實沒有空氣品質嚴重惡化或異常狀況，收到手機警訊的民眾可安心。

▲雲林縣台西站空品警訊通知畫面。（圖／環保署提供）

環署指出，全台空氣品質遇到嚴重不良情況時，除在空氣品質監測網、環境即時通App提供即時監測資訊及特報外，為主動且即時通知民眾應變，利用資通訊技術結合即時監測資訊，將在明年起利用災防告警細胞廣播機制，主動發布空品不良警訊至民眾手機。

環署進一步說明，當所在地區空氣品質指標達非常不健康等級，也就是AQI達200以上，就會提醒民眾應減少戶外活動，未來也將以空品監測站半徑20公里範圍內民眾為警訊發送對象，警訊發布時段為上午6點到晚上10點間，主要通報空品不良指標汙染物包括PM2.5、PM10及O3。

