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冷了又暖！北台灣洗一周「天氣三溫暖」　一張圖看天氣3變時間點

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲本周天氣以北台灣變化較大，受到東北季風強弱影響，北台濕涼→回暖→再轉涼。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

本周天氣變化以北台灣較為顯著，中南部一周變化不大，氣象局指出，北台灣三次變化像在洗三溫暖，受東北季風影響下，即刻到周三早晚較涼，但周四至周六東北季風減弱，天氣將回暖，直到周日東北季風再增強，北台氣溫又會下降，並轉為有局部短暫雨。

氣象局表示，未來有三次的變化，第一次為周二晚至周三，受到東北季風影響，北部及東半部雲量多，局部地區偶有短暫雨，基隆北海岸及宜蘭還是容易下雨區域，提醒外出請攜帶雨具，而中南部天氣不受影響，天氣仍較為晴朗，只不過氣溫各地早晚都較涼，白天北東亦偏涼，中南部日夜溫差大，南來北往民眾要留意溫差上的變化。另外，9日至12日西半部及金馬要留意有低雲或霧影響能見度。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲北台灣天氣本周共有3次變化，從濕涼轉回暖，但周日起又會再度轉為濕涼型態。（圖／中央氣象局）

第二次變化落在周四至周六（10日至12日），東北季風比較弱，白天氣溫回暖，感受較為舒適，只不過早晚感受還是比較涼。但12日北部白天雲量有機會增加，使得白天高溫有略降情形。

第三次變化在13日，東北季風再增強，北部及東半部氣溫又會下降，中南部依舊是日夜溫差大，天氣迎風面北部及東半部又會開始轉為有局部短暫雨，中南部仍為晴到多雲。

另外，歷史上玉山最晚下雪的紀錄落在2008年1月17日，但氣象局預報員顏增璽指出，未來一周還沒看到有明顯冷空氣系統，因此玉山有可能創下比最晚降下初雪的紀錄。

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關鍵字：天氣,氣象局,氣象雲

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