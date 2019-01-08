變天！北部濕涼入夜探16度　周四五各地「冬陽再現」南部飆30度

▲今北東轉涼陰易雨，各地夜晚清晨涼颼颼。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，今天（8日）東北季風增強及潮濕空氣移入，北台灣整天濕涼，今晚到周三（9日）清晨，中部以北及東北部低溫約16度上下。氣象專家吳德榮提醒，周四（10日）、周五（11日）各地「冬陽再現」，北台灣高溫將升至約26度，南部更可升至30度左右；周六（12日）下午起至下周一（14日）上午另一波東北季風影響，北台灣再轉濕涼。

氣象局指出，今北部及東半部地區易有局部雨，中部地區也有零星飄雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區下雨時間長，南部地區則較不受影響，偏向穩定晴朗天氣；溫度方面，北部及東半部由於雲多下雨，白天感受稍涼，北台灣僅19、20度，花東約21至24度，中南部高溫還是有25至28度。

氣象局說，今晚至周三清晨，中部以北及東北部低溫約16度上下，其他各地約17至19度；另外，沿海風力也正在增強當中，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區容易出現8至10級強陣風。

▲▼根據氣象局定量降水預報，今北部、東半部有雨。（圖／氣象局）

氣象局預報，周三東北季風持續影響，迎風面的水氣仍多，北台灣整天又濕又涼，北部及東半部地區雲量偏多、有局部短暫雨，其中大台北及宜蘭地區下雨時間長，中南部地區則為多雲到晴；溫度方面，各地清晨都偏涼，低溫約16至19度，白天北台灣氣溫回升不明顯，高溫只有20度上下，其他各地則舒適至溫暖，高溫約22至28度。

氣象局指出，周四東北季風減弱，迎風面水氣亦減少，因此北台灣氣溫明顯回升，其他各地也略升溫，各地大多為多雲到晴，僅東半部有小範圍短暫雨；各地白天高溫都在25度以上，北台灣可來到27度左右，中南部則是有28、29度，西半部日夜溫差大。

氣象局表示，周五、周六（12日）各地仍大致舒適溫暖，不過，台灣附近水氣稍增，迎風面的東半部地區及北部山區有一些局部短暫雨，北部地區雲量亦增多，中南部地區還是多雲到晴；北部及東半部由於雲量偏多，高溫將略降3、4度。

氣象局說，周日（13日）、下周一另一波東北季風影響，迎風面水氣再增多，北部及東半部地區易有局部降雨，中南部維持多雲到晴；北台灣整天濕涼，其他各地早晚也偏涼。

▼本周有兩波冷空氣，北部低溫探16度。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄指出，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周三上午東北季風影響，迎風面北海岸、北部山區、及東北部迎風面降雨轉趨明顯，大台北及東部、東南部亦有局部短暫雨；北台灣轉濕涼，都會區氣溫約從20度降至17度左右，沿海、空曠地區則可降至15、16度。

吳德榮表示，周三下午起東北季風減弱，天氣逐漸好轉、氣溫漸升；周四、周五各地「冬陽再現」，白天溫暖舒適、早晚涼，東半部偶有局部短暫雨，北台灣高溫將升至26度左右，中部及東半部可升至27、28度，南部更可升至30度左右。



吳德榮說，周六下午起至下周一上午另一波東北季風影響，迎風面降雨轉趨明顯，北台灣再轉濕涼，冷空氣不強對中南部的影響皆不大，仍為多雲時晴、早晚偏涼的天氣；下周一下午起東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升。