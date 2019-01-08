　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

變天！北部濕涼入夜探16度　周四五各地「冬陽再現」南部飆30度

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷。（圖／記者李毓康攝）

▲今北東轉涼陰易雨，各地夜晚清晨涼颼颼。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，今天（8日）東北季風增強及潮濕空氣移入，北台灣整天濕涼，今晚到周三（9日）清晨，中部以北及東北部低溫約16度上下。氣象專家吳德榮提醒，周四（10日）、周五（11日）各地「冬陽再現」，北台灣高溫將升至約26度，南部更可升至30度左右；周六（12日）下午起至下周一（14日）上午另一波東北季風影響，北台灣再轉濕涼。

氣象局指出，今北部及東半部地區易有局部雨，中部地區也有零星飄雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區下雨時間長，南部地區則較不受影響，偏向穩定晴朗天氣；溫度方面，北部及東半部由於雲多下雨，白天感受稍涼，北台灣僅19、20度，花東約21至24度，中南部高溫還是有25至28度。

氣象局說，今晚至周三清晨，中部以北及東北部低溫約16度上下，其他各地約17至19度；另外，沿海風力也正在增強當中，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區容易出現8至10級強陣風。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，今北部、東半部有雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周三東北季風持續影響，迎風面的水氣仍多，北台灣整天又濕又涼，北部及東半部地區雲量偏多、有局部短暫雨，其中大台北及宜蘭地區下雨時間長，中南部地區則為多雲到晴；溫度方面，各地清晨都偏涼，低溫約16至19度，白天北台灣氣溫回升不明顯，高溫只有20度上下，其他各地則舒適至溫暖，高溫約22至28度。

氣象局指出，周四東北季風減弱，迎風面水氣亦減少，因此北台灣氣溫明顯回升，其他各地也略升溫，各地大多為多雲到晴，僅東半部有小範圍短暫雨；各地白天高溫都在25度以上，北台灣可來到27度左右，中南部則是有28、29度，西半部日夜溫差大。

氣象局表示，周五、周六（12日）各地仍大致舒適溫暖，不過，台灣附近水氣稍增，迎風面的東半部地區及北部山區有一些局部短暫雨，北部地區雲量亦增多，中南部地區還是多雲到晴；北部及東半部由於雲量偏多，高溫將略降3、4度。

氣象局說，周日（13日）、下周一另一波東北季風影響，迎風面水氣再增多，北部及東半部地區易有局部降雨，中南部維持多雲到晴；北台灣整天濕涼，其他各地早晚也偏涼。

▼本周有兩波冷空氣，北部低溫探16度。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄指出，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周三上午東北季風影響，迎風面北海岸、北部山區、及東北部迎風面降雨轉趨明顯，大台北及東部、東南部亦有局部短暫雨；北台灣轉濕涼，都會區氣溫約從20度降至17度左右，沿海、空曠地區則可降至15、16度。

吳德榮表示，周三下午起東北季風減弱，天氣逐漸好轉、氣溫漸升；周四、周五各地「冬陽再現」，白天溫暖舒適、早晚涼，東半部偶有局部短暫雨，北台灣高溫將升至26度左右，中部及東半部可升至27、28度，南部更可升至30度左右。

吳德榮說，周六下午起至下周一上午另一波東北季風影響，迎風面降雨轉趨明顯，北台灣再轉濕涼，冷空氣不強對中南部的影響皆不大，仍為多雲時晴、早晚偏涼的天氣；下周一下午起東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升。

ET快訊
國三女兒多次逃學溜回家！媽怒打2下…真相曝光超不捨
快訊／金正恩「應習近平邀約」確定訪陸4天
周孝安驚爆周旋5女！　她握「鹹濕訊息」揭花心真面目
吳怡霈「眼球運動」3分惹他大哭
金正恩再訪北京？韓媒：北韓列車已入中國

極品熱湯灌肚，寒意全散！

關鍵字：氣象,氣象雲,吳德榮,氣象局

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

當選369天終於當台大校長！　32件大纪事看懂「管中閔事件簿」

變天！北部濕涼入夜探16度　周四五各地「冬陽再現」南部飆30度

爽片曝光！她強勁浪叫「啊～」迴盪全社區　網笑：土地公鎮不住

「抱歉我沒空來拿」訂10份早餐放鴿棄單　老闆淚等客人隔天現身

快訊／台東外海06：18規模4.1地震　最大震度3級

香爐挖「滴血身分證」人頭插5針！太子爺顯靈破解詛咒　驚見女倒插香

世新大學註冊率93.9％　穩坐非醫學院私立綜合性大學第一名

政院發400億大紅包惹議　民宿業者：先提升誘因和競爭力

快訊／中山大學爆水痘群聚感染！跨7系22生中鏢　宿舍全面關閉

【英語多益通】想中大獎？先學「統一發票」英文怎麼說

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

歌迷點歌出現「兩頭冠佑」　五月天虧：坐高鐵恥度要很夠

孫肇谷《浪流連》唱入人心　 林宥嘉讚：神奇的歌者！

高雄浪遭人電擊虐待整夜慘叫 身上多處焦痕...7天無法進食

當選369天終於當台大校長！　32件大纪事看懂「管中閔事件簿」

變天！北部濕涼入夜探16度　周四五各地「冬陽再現」南部飆30度

爽片曝光！她強勁浪叫「啊～」迴盪全社區　網笑：土地公鎮不住

「抱歉我沒空來拿」訂10份早餐放鴿棄單　老闆淚等客人隔天現身

快訊／台東外海06：18規模4.1地震　最大震度3級

香爐挖「滴血身分證」人頭插5針！太子爺顯靈破解詛咒　驚見女倒插香

世新大學註冊率93.9％　穩坐非醫學院私立綜合性大學第一名

政院發400億大紅包惹議　民宿業者：先提升誘因和競爭力

快訊／中山大學爆水痘群聚感染！跨7系22生中鏢　宿舍全面關閉

【英語多益通】想中大獎？先學「統一發票」英文怎麼說

「400億年前大紅包」卓榮泰提4大問題點：這筆錢沒更好用途嗎？

食物常冰到過期...小心冰箱成細菌溫床　專家教你分類管理！

豪哥麻吉帕森斯灰熊生涯告終　要不到歸隊時間不願打G聯盟

影／第一金全球人工智慧基金14日發行　迎AI大爆發

日本瘋傳「熱布丁吐司」食譜公開　甜甜熱熱冬天吃一口好幸福

宏正單身3年認「喜歡長腿妹」　想38歲前當爸：有房就結婚！

旺宏去年營收達369億元　創歷史新高

國三女兒多次「逃學溜回家」！媽媽一掌怒打2下…真相曝光讓人不捨

快訊／金正恩應習近平邀約　1/7-1/10確定訪陸4天「過生日」

當媽媽後　也能保有自我！Gochui 創辦人何慧凌道出女人心聲

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣　 網放大「邪惡視角」：肯定暴動！

生活熱門新聞

爆廢公開／中藥洗牙神器 木賊草

她祭100請人幫倒垃圾　結局超..

他咬包子見5顆子孫袋！網：賺到..

他問：逛Costco怎麼回本　..

她與公婆同住澡洗一半被關熱水　..

女神級牙醫　自曝求學封閉面

「彰化李李仁」揮武士刀怒嗆網友

重機雙人組台24線 「拎一袋」..

南部人愛請客！網：高雄玩2天沒..

香爐挖滴血身分證！太子爺顯靈破..

當年4塊錢的脆麵這樣吃！網友看..

弟弟賣場椅上哭倒結局神轉笑噴！

即／中山大學爆水痘群聚感染　跨..

舊式電話卡=OO神器　網笑：答..

更多熱門

相關新聞

快訊／台東外海06：18規模4.1地震

地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，8日清晨6時19分發生芮氏規模4.1的有感地震，震央位於台灣東南部海域，地震深度12.8公里，台東縣最大震度3級。

北台濕涼今有小空檔　週四冬陽再現

小寒大雨台北再降3天！下周2波變天

一張圖看一周天氣！北台濕涼3天探15℃

從初虧到復圓日偏食台北1hr結束

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

爆廢公開／中藥洗牙神器 木賊草

心好累！感情出現「8跡象」快分手

「洗手間測試」讓她1天怒分手！

茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

她祭100請人幫倒垃圾　結局超無解

柯南長大變新一！《柯南》特別篇閃爆CP粉

鈕承澤「10秒床戲」畫面曝光！

《RM》開記者會！　李光洙認愛⋯7成員陪身旁

他咬包子見5顆子孫袋！網：賺到快吞

高三生染貓癮　下課埋頭狂吸15秒

曹西平60歲生日「家人全沒了」

TOYOTA Yaris變跨界休旅車

400億補助低薪族　行政院說話了

一坨毛以為動物　一戳頭皮發麻

更多

最夯影音

更多

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面