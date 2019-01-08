手機小偷遭「脫褲裸屁」狂甩！　壯男活逮當場狂毆他

▲手機小偷被打到脫褲。（圖／翻攝自推特／Karen）

國際中心／綜合報導

墨西哥一名24歲男子胡里奧（Julio）在火車站，因為偷竊一名女子的手機，遭到當地民眾在公共場合動用「私刑」，從路人拍攝的影片中可以看到，胡里奧不只被不停地被抓起丟在底板上，臉部不斷的被毆打，最後在眾人面前被脫褲子，只能蜷曲在地；但是一旁的警察卻只站在旁邊觀看這一切，等到大家都罷手後，才將胡里奧拉起帶走。

根據外媒報導，胡里奧當天疑似因為在偷手機時被逮個正著，立即被一旁的正義路人抓住，並且拖到一個角落動用私刑；影片中可以看到3至4名的男性，將胡里奧團團圍住，其中一名白衣男子更是直接上前，從後方抓住小偷就是一陣狂甩，然後再將人拖來拖去，場面十分暴力。

不過胡里奧遭受的待遇還不只這樣，在一頓痛毆之後，他的褲子在眾目睽睽之下被扒開，儘管他幾度試圖想要穿上，但是卻遭到阻止，最後只能用手遮著重要部位蜷縮在地上。

報導中指出，其實一旁站有一名警察，不過他卻冷眼旁觀這一切的發生，只在大家都收手之後，試圖將胡里奧拉起送辦，也引起網友的議論。