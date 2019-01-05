小黃司機偷走提款卡和證件　騙過傻傻銀行員換到新卡領走15萬

▲ 染賭男竊取被害人金融卡盜領15萬，運將司機遭警逮落網。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三重區李姓小黃司機，因沉迷賭博積欠不少賭債，2018年底載客到基隆碇內街後，準備返回台北繼續載客，發現一輛轎車車門未鎖，竟搜刮偷走車內財物、手提袋，並大膽拿被害人的金融卡、身分證件到銀行換發新卡，取得新密碼後，盜領被害人15萬元得逞。警方調閱數十支監視器查出李男涉案，全案依竊盜、詐欺、偽造文書等罪嫌移送偵辦。

警方調查，2018年12月17日凌晨15時許，基隆市警局第三分局碇內派出所接獲報案，一輛車車門未鎖致使皮包遭人偷竊，巡佐劉維政、警員王庭威、楊智邦隨即展開專案調查，經調閱數十支監視器後，發現是一名李姓男子（31歲）竊嫌竟是「運將」！

警方發現，李姓男子駕駛計程車，途中發現一輛轎車車門未鎖，大膽打開被害人車門大肆搜刮，竊取一個手提袋，內有現金及證件、銀行提款卡等。不料，正當警方準備著手抓人時，又接獲被害人報案，指銀行帳戶被人盜領15萬元。警方立即前往銀行調閱相關畫面，發現竟是同一人所為！隨即4日到台北三重地區車行將李男逮捕到案。

▲ 染賭男竊取被害人金融卡盜領15萬。

警方表示，李男因沉迷賭博因此積欠鉅額賭債，加上駕駛計程車收入不穩定。在2018年12月17日載客至基隆碇內街後，要返回台北繼續載客時，發現路旁一輛轎車未上鎖，涉嫌偷走車內財物、證件。

警方說，李男因積欠鉅額賭債，皮包內現金又不足以償還賭債，突發奇想，大膽拿手提袋內金融卡及證件到銀行換發新卡，因與被害人長相有點相似，因此向銀行人員冒稱是被害人，拿出雙證件給行員查驗後，成功換到提款新卡盜領近15萬元。

李男以為瞞天過海，沒幾日見警方登門表明身分及來意，原先李男一度拒絕配合警方查緝，甚至想裝傻蒙混警方，但現場巡佐劉維政當頭喝斥，並苦口婆心再三提點及提供協助、建議，李男才醒悟，坦承偷竊及盜辦盜領一事，深感後悔，承諾會更加認真工作彌補被害人損失，並下定決心戒除賭博惡習。全案依違反竊盜、詐欺及偽造文書帶返所偵辦。

警方呼籲，年關將近，財不露白，出入家門務必再三檢查門鎖，若有大筆現金需運送，可洽當地派出所協助護送，多一分安心。