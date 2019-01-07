政府關閉16天！川普提議鐵圍籬換混凝土牆　準備宣布緊急狀態

▲美國總統川普宣稱再不通過邊境圍牆預算，就宣布進入緊急狀態。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

為了美墨邊界築牆經費爭議，四分之一的美國聯邦政府關門已超過2週，美國副總統彭斯（Mike Pence）6日再度和民主黨會談後仍毫無竟展，也暫時沒有排定下次會議。總統川普表示，政府現在打算改用鐵圍籬而不是混凝土牆，如果這樣還行不通就要宣布進入「緊急狀態」，避開國會來取得強化邊界的經費。

綜合外媒報導，眾議院民主黨日前投票通過一項針對國土安全部的臨時支出法案，讓政府可以開放處理稅務、食品等關鍵工作的目標部門，但仍不分配任何新的築牆資金，希望藉此施壓川普「暫時」放棄邊境圍牆的計畫。不過川普依然拒絕簽署，他表示，如果民主黨不喜歡混凝土，那就換成鋼鐵，既堅固又不會那麼刺眼，而且還是美國製造。目前雙方陷入僵持未有共識。

▲川普提議改用鐵圍籬取代原先美墨邊境圍牆計劃的混凝土牆。（圖／美聯社）

川普表示，民主黨肯定也想趕快達成協議，不過在邊境上有來自世界各地的毒品和人口販運的危機，儘管時候未到，但都是犯罪的因子，因此將會考慮宣布國家進入「緊急狀態」，決定與否就看未來幾天的情勢發展。

《CNN》報導指出，美國總統動用權力宣布進入緊急狀態的例子很罕見，過去在國家發生危機時，一旦進入緊急狀態，依聯邦法律美國軍方可以直接動用資金以維護國家安全，據國防部官員說法將可動用10到20億美元。

朝野對峙的僵局可能促成美國歷史上最長的政府關閉紀錄，且持續影響80萬名聯邦員工，很多人已經錯過第一份薪水、被迫放無薪假，並削弱許多政府機構的功能。眾議院民主黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）回應川普的「折衷方案」，認為要建鐵圍籬還是蓋混凝土牆都可以再討論，但首要之急還是底層員工的權利，必須先讓政府開門恢復正常運作。