「好事將發生」川普期待貿易戰停火　美商務部長：可望接受協議

▲美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平握手。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）6日表示針對美中貿易戰談判「有好事將要發生」；中國外交部發言人陸慷也強調，中國有意在相互尊重與平等互利的基礎上，與美國解決經貿摩擦。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）7日甚至預言，兩國可以達成「大家都能接受」的貿易協議，化解彼此的貿易爭端。

川普去年12月1日和中國國家主席習近平舉行美中貿易戰以來首次高峰會，同意暫緩原定1日起的貿易制裁，90天緩衝，也就是美中雙方必須要在3月2日前達成協議，以免貿易戰升級。

被媒體問到美中貿易戰情況時，川普6日表示，「我覺得有好事將會發生。」而且他也知道美國在上個月的就業人口增加31萬2000人，一點都不意外，「我們情況很好，但中國方面不太好，我們佔了上風。」

中國外交部表示，中方相當有誠意在相互尊重、平等互利及對等的基礎上，與美國解決兩國之間的貿易摩擦。

對此，羅斯表示，眼前的貿易問題最容易處理議題，但解決智慧財產權等結構性改革就相當困難，「但我認為雙方都可接受並處理所有重大問題的解決方法。」目前美國和中國的官員正在北京進行貿易戰停火協議後，首次面對面談判。

▲美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平日前貿易戰達成停火協議。（圖／路透社）