寒極點測到「零下63度」！世界最冷村莊「冷出新高度」　光聽數字都覺得冰

位於俄羅斯西伯利亞的東北部村莊奧伊米亞康(оймяко́н),被認為是世界上最寒冷的地方,網路上更時常流傳著當地居民眼睫毛、眉毛和頭髮等結冰的照片;不過2019年這個村莊又「冷出新高度」,打破先前的最低溫度,來到了零下63度,光是用聽的都能感受到當地的寒冷!

推特帳號「Русская смерть」在俄國當地時間7日時,上傳了一張一名男子站在溫度計前的照片,後頭螢幕上大大的標示著「-63度」,下面則掛有「奧伊米亞康–寒極點(Полюсы холода)」,這個溫度也打破前幾日的-62度,光是看著數字也能感受到陣陣冰意。

從照片中可以看到,站在溫度計前的男子身上還有許多結成霜的雪,而他身後則全是白茫茫的一片,到處都佈滿雪的蹤影;拍照當下似乎還在下著小雪,空氣看起來也霧茫茫的。相較於現在台灣20幾度的天氣,真的很難想像奧伊米亞康的村民都是怎麼生活的啊!

奧伊米亞康這個村莊可以追溯到13世紀,名稱的意思則為「不結凍的水」,現在大約有500人居住在此地,這些人在生活中常常會遇到很多問題,例如原子筆中的墨水凍住流不出、電池電量下降太快、睫毛在外出時會褪色,或者是遇到大霜的日子時,車子在行駛途中不能停下,否則就會發不動。

為了生存,當地人避免使用一般質料的衣服,而是穿上羊毛或是用動物瘦皮製成的衣服;在飲食方面,他們必須印用含有微量元素的鹿、馬奶,或是吃燉肉,減慢身體的新陳代謝,為身體提供足夠的熱量來對抗低溫。

