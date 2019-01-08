寒極點測到「零下63度」！世界最冷村莊「冷出新高度」　光聽數字都覺得冰

▲零下63度！！！（圖／翻攝自Facebook、推特／Made in Russiа、Русская смерть）

國際中心／綜合報導

位於俄羅斯西伯利亞的東北部村莊奧伊米亞康（оймяко́н），被認為是世界上最寒冷的地方，網路上更時常流傳著當地居民眼睫毛、眉毛和頭髮等結冰的照片；不過2019年這個村莊又「冷出新高度」，打破先前的最低溫度，來到了零下63度，光是用聽的都能感受到當地的寒冷！

推特帳號「Русская смерть」在俄國當地時間7日時，上傳了一張一名男子站在溫度計前的照片，後頭螢幕上大大的標示著「-63度」，下面則掛有「奧伊米亞康–寒極點（Полюсы холода）」，這個溫度也打破前幾日的-62度，光是看著數字也能感受到陣陣冰意。

從照片中可以看到，站在溫度計前的男子身上還有許多結成霜的雪，而他身後則全是白茫茫的一片，到處都佈滿雪的蹤影；拍照當下似乎還在下著小雪，空氣看起來也霧茫茫的。相較於現在台灣20幾度的天氣，真的很難想像奧伊米亞康的村民都是怎麼生活的啊！

奧伊米亞康這個村莊可以追溯到13世紀，名稱的意思則為「不結凍的水」，現在大約有500人居住在此地，這些人在生活中常常會遇到很多問題，例如原子筆中的墨水凍住流不出、電池電量下降太快、睫毛在外出時會褪色，或者是遇到大霜的日子時，車子在行駛途中不能停下，否則就會發不動。

為了生存，當地人避免使用一般質料的衣服，而是穿上羊毛或是用動物瘦皮製成的衣服；在飲食方面，他們必須印用含有微量元素的鹿、馬奶，或是吃燉肉，減慢身體的新陳代謝，為身體提供足夠的熱量來對抗低溫。