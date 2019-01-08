　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

寒極點測到「零下63度」！世界最冷村莊「冷出新高度」　光聽數字都覺得冰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼（圖／翻攝自Facebook、推特／Made in Russiа、Русская смерть）

▲零下63度！！！（圖／翻攝自Facebook、推特／Made in RussiаРусская смерть

國際中心／綜合報導

位於俄羅斯西伯利亞的東北部村莊奧伊米亞康（оймяко́н），被認為是世界上最寒冷的地方，網路上更時常流傳著當地居民眼睫毛、眉毛和頭髮等結冰的照片；不過2019年這個村莊又「冷出新高度」，打破先前的最低溫度，來到了零下63度，光是用聽的都能感受到當地的寒冷！

推特帳號「Русская смерть」在俄國當地時間7日時，上傳了一張一名男子站在溫度計前的照片，後頭螢幕上大大的標示著「-63度」，下面則掛有「奧伊米亞康–寒極點（Полюсы холода）」，這個溫度也打破前幾日的-62度，光是看著數字也能感受到陣陣冰意。

從照片中可以看到，站在溫度計前的男子身上還有許多結成霜的雪，而他身後則全是白茫茫的一片，到處都佈滿雪的蹤影；拍照當下似乎還在下著小雪，空氣看起來也霧茫茫的。相較於現在台灣20幾度的天氣，真的很難想像奧伊米亞康的村民都是怎麼生活的啊！

奧伊米亞康這個村莊可以追溯到13世紀，名稱的意思則為「不結凍的水」，現在大約有500人居住在此地，這些人在生活中常常會遇到很多問題，例如原子筆中的墨水凍住流不出、電池電量下降太快、睫毛在外出時會褪色，或者是遇到大霜的日子時，車子在行駛途中不能停下，否則就會發不動。

為了生存，當地人避免使用一般質料的衣服，而是穿上羊毛或是用動物瘦皮製成的衣服；在飲食方面，他們必須印用含有微量元素的鹿、馬奶，或是吃燉肉，減慢身體的新陳代謝，為身體提供足夠的熱量來對抗低溫。

ET快訊
香爐挖「滴血身分證」插5針！太子爺顯靈破解　驚見女倒插香
快訊／北捷板南線大塞爆！緊急停車請「1400人下車」

關鍵字：俄羅斯,冷出新高度,奧伊米亞康,оймяко́н

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

只剩腳在水面上！河馬「張大口」瘋狂撕咬漁民　攝影師拍下恐怖瞬間

巴西股市再上揚　謝金河：企業界對新總統充滿期待

快訊／金正恩應習近平邀約　1/7-1/10確定訪陸4天「過生日」

川普推特語錄／我國假新聞是真正的反對黨　它是人民真正的敵人

「胯下掏沾血棉條！」女摔角手放大招　狂塞對手嘴巴裡

回應習近平對台灣談話　白宮籲：停止壓迫台灣並恢復兩岸對話

寒極點測到「零下63度」！世界最冷村莊「冷出新高度」　光聽數字都覺得冰

只剩腳在水面上！河馬「張大口」瘋狂撕咬漁民　攝影師拍下恐怖瞬間

快訊／金正恩應習近平邀約　1/7-1/10確定訪陸4天「過生日」

「好事將發生」川普期待貿易戰停火　美商務部長：可望接受協議

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

歌迷點歌出現「兩頭冠佑」　五月天虧：坐高鐵恥度要很夠

孫肇谷《浪流連》唱入人心　 林宥嘉讚：神奇的歌者！

武士刀「砍聚寶盆」戰3千觀看　彰化李李仁嗆網：當我不敢賠？

回應習近平對台灣談話　白宮籲：停止壓迫台灣並恢復兩岸對話

寒極點測到「零下63度」！世界最冷村莊「冷出新高度」　光聽數字都覺得冰

只剩腳在水面上！河馬「張大口」瘋狂撕咬漁民　攝影師拍下恐怖瞬間

快訊／金正恩應習近平邀約　1/7-1/10確定訪陸4天「過生日」

「好事將發生」川普期待貿易戰停火　美商務部長：可望接受協議

影／傳金正恩搭火車赴北京「今10點抵達」　1年內4度會習近平

川普推特語錄／我國假新聞是真正的反對黨　它是人民真正的敵人

「胯下掏沾血棉條！」女摔角手放大招　狂塞對手嘴巴裡

詭異怪風吹往昆士蘭！僧帽水母暴增猛漂海岸　1週內萬人遭蜇傷...沙灘急關閉

快訊／金正恩再次訪問北京？　韓媒：北韓列車已進入中國

2019年12星座運勢：水象愛情剛萌芽，靠藍風鈴香早日開花結果

貨還沒出去、電話先進來　高雄新建案來電詢問奪冠多9成

早晚都有性事需求　各吃一次100mg壯陽藥可行嗎？

台北市立天文館翻新！重溫兒時回憶　體驗宇宙新境界

劉昌坪／【說好的商業法院評論2】正義不該遲來　商業糾紛不再沒完沒了

國5雪山隧道內「小客車火燒車」　北上塞爆車流回堵3.5公里

竹市街頭藝人審查報名開始　平均80分即可通過

型男教師百貨公司大號遭偷拍　「攝狼」竟是同健身房會員

3種情況連行員警方都難防詐騙集團　得靠自己謹慎閃禍

創2.7萬職缺！網喊「準備睡2晚」　韓國瑜燦笑：怕林董體力不夠

國際熱門新聞

女摔角手大招　沾血棉條塞對手嘴

新郎「狠甩」新娘一巴掌　岳父岳..

車禍逃過死劫　她2天後原地遭輾..

即／金正恩應習近平邀約　訪陸4..

即／金正恩訪陸？列車已進入中國

僧帽水母暴增漂海岸　1週內1...

硬要本人來銷帳　她扛亡父骨灰去

河馬「張大口」瘋狂撕咬漁民　畫..

軍人收到陌生加油信　48年後淚..

「好事將發生」川普期待貿易戰停..

川普提議鐵圍籬換混凝土牆　準備..

富翁養大3兒　醫生卻說：你不育

川普／假新聞是人民真正的敵人

英研究：開BMW 4系列的人最..

更多熱門

相關新聞

美「有條件」延緩撤軍：徹底殲滅IS+保護庫德族

美國國家安全顧問約翰•波頓（John Robert Bolton）6日時訪問以色列，並於耶路撒冷表示，美軍會在徹底擊敗剩下的伊斯蘭國分子，以及確保土耳其會保障庫德族戰士的安全下，「有條件」的從敘利亞東北部撤軍。

2個月大嬰住院　奶嘴竟被用「膠帶」封嘴上！

俄唯一航母今年赴陸大修可能只是謠言

伊朗俄羅斯計劃裏海聯合軍演

以色列總理與普丁通話 談敘利亞局勢

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

茶垢超多崩潰！他靠「這包圓管」全清光

心好累！感情出現「8跡象」快分手

快訊／北捷板南線大塞爆！請1400人下車

香爐挖滴血身分證！太子爺顯靈破解

她祭100請人幫倒垃圾　結局超無解

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！

柯南長大變新一！《柯南》特別篇閃爆CP粉

國三女兒逃學溜回家　真相讓人不捨

「洗手間測試」讓她1天怒分手！

世紀大發現！薯條盒秘辛她實測悲劇

TOYOTA Yaris變跨界休旅車

《RM》開記者會！　李光洙認愛⋯7成員陪身旁

鈕承澤「10秒床戲」畫面曝光！

他咬包子見5顆子孫袋！網：賺到快吞

更多

最夯影音

更多

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面