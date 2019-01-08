築牆經費談判破局　川普計畫在黃金時段發表演說：考慮發布緊急狀態

▲美國總統川普堅持兌現競選諾言。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普7日表示，由於聯邦政府關閉已邁入第17天，也未與眾議院達成築牆經費的共識，因此他本周將在電視的黃金時段發表演說，並訪問美墨邊境，試圖加強社會大眾對邊境圍牆的支持，目前電視台尚未回應是否願意空出時段轉播。副總統潘斯說，川普正考慮發布國家緊急狀態，避開國會直接取得築牆經費，現在正與律師團商量，還未確定是否真的實行。

川普將在美東時間1月8日晚上9點（台灣時間1月9日早上10點）發表演說，並在美東時間1月10日訪問美墨邊境。他強調絕對不會放棄他在2016年競選期間的承諾，「建造一堵能夠隔離非法移民跟毒販的圍牆」雖然當初競選時，他表示將要求墨西哥支付這筆築牆費用，但墨西哥已拒絕。眾議院民主黨認為，建造圍牆是「昂貴、沒效果、無道德」的。

目前聯邦政府關閉造成低收入戶的糧食券發放困難，民眾也無法領回退稅款，對此白宮管理預算辦公室代理主任沃特（Russ Vought）表示，儘管政府關閉，退稅仍會照常發放。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）則是透過推特宣布川普的邊境之旅。副總統潘斯（Mike Pence）也說，「總統目前的的立場是，目前南方邊境出現危機，但民主黨拒絕談判。」

潘斯6日再度和民主黨會談後仍毫無竟展，也暫時沒有排定下次會議。川普表示，如果民主黨不喜歡混凝土，那就換成鋼鐵，既堅固又不會那麼刺眼，而且還是美國製造。目前雙方陷入僵持未有共識。