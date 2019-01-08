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川普推特語錄／我國假新聞是真正的反對黨　它是人民真正的敵人

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▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲美國總統川普。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普7日在推特猛烈抨擊假新聞，他直言他帶領的政府讓美國取得了這麼多的成就，包含剛剛公佈打破記錄的就業數字，但是仍有假新聞和不誠實的媒體仍在質疑他！他說「假新聞才是真正的反對黨，它是人民真正的敵人。」、「我們必須讓誠實回歸新聞和報導！」

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▼新任眾議院軍事委員會主席、國會議員史密斯（Adam Smith）剛剛說了：「是的，法律規定總統可以宣布進入緊急狀態，這已經發生過很多次了。」這是毫無疑問的，但還是讓我們在國會上達成協議吧！

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▼我國的假新聞才是真正的反對黨，它是人民真正的敵人！我們必須讓誠實回歸新聞和報導！

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▼假新聞為了讓川普政府和我取得的非凡成就看起來盡可能的糟糕，不惜故意的去進行說謊和貶低。他們引用不存在的來源，寫出完全是虛構小說的故事。我們的國家表現的相當棒，但這卻是美國悲傷的一天。

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▼儘管我們國家取得了這麼多的成就，包含剛剛公佈打破記錄的就業數字，假新聞和完全不誠實的媒體還在質疑我和我的任期是最差的，許多人已經成為狂熱的瘋子，他們已經放棄了真相！

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關鍵字：川普,推特,共和黨,川普推特語錄

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