星際大戰園區今夏「覺醒」　加州迪士尼門票最高漲幅25%

美國加州迪士尼樂園(Disneyland Resort)6日調漲票價,部份園區門票及停車收費最高漲幅達25%,一天的門票最低也要104美元(約新台幣3200元)。《星際大戰》(Star Wars)的主題設施也將在今年夏天開放,預期入場人次會創下新高。

根據《美聯社》報導,包括樂園門票、年票以及停車費都有調漲,一日的停車費增加至25美元(約新台幣770元);門票方面,非尖峰日(如5月的非周末),每個主題樂園一日的入場費調高7.2%,平日的入場費則調高到129美元(約新台幣3970元),漲幅達10.3%;尖峰日的門票則高達149美元(約新台幣4590元),漲幅有10.4%。最便宜的年票漲幅超過8.1%,要價399美元(約新台幣1萬2300元)。

迪士尼近幾年買下皮克斯影業、漫威娛樂等多間擁有經典系列作品的娛樂公司,也包括創作《星際大戰》的盧卡斯影業,而這些併購行為不僅擴展其電影產業,同時也豐富了各大主題樂園的多元性。繼2018年在加州、巴黎以及香港擴建漫威英雄主題園區後,2019年也在加州迪士尼樂園增加《星際大戰》主題園區(Star Wars: Galaxy's Edge),佔地約5.6公頃的新園區將於今年夏天開幕。

