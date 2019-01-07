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星際大戰園區今夏「覺醒」　加州迪士尼門票最高漲幅25%

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▲▼加州迪士尼的星際大戰園區將在2019年夏天開幕。（圖／翻攝自twitter／@DisneyPark）

▲加州迪士尼的《星際大戰》園區將在2019年夏天開幕。（圖／翻攝自twitter／@DisneyPark）

國際中心／綜合報導

美國加州迪士尼樂園（Disneyland Resort）6日調漲票價，部份園區門票及停車收費最高漲幅達25%，一天的門票最低也要104美元（約新台幣3200元）。《星際大戰》（Star Wars）的主題設施也將在今年夏天開放，預期入場人次會創下新高。

根據《美聯社》報導，包括樂園門票、年票以及停車費都有調漲，一日的停車費增加至25美元（約新台幣770元）；門票方面，非尖峰日（如5月的非周末），每個主題樂園一日的入場費調高7.2%，平日的入場費則調高到129美元（約新台幣3970元），漲幅達10.3%；尖峰日的門票則高達149美元（約新台幣4590元），漲幅有10.4%。最便宜的年票漲幅超過8.1%，要價399美元（約新台幣1萬2300元）。

迪士尼近幾年買下皮克斯影業、漫威娛樂等多間擁有經典系列作品的娛樂公司，也包括創作《星際大戰》的盧卡斯影業，而這些併購行為不僅擴展其電影產業，同時也豐富了各大主題樂園的多元性。繼2018年在加州、巴黎以及香港擴建漫威英雄主題園區後，2019年也在加州迪士尼樂園增加《星際大戰》主題園區（Star Wars: Galaxy's Edge），佔地約5.6公頃的新園區將於今年夏天開幕。

▲迪士尼樂園在推特上發表僅39秒的《星際大戰》園區概念短片。（圖／翻攝自twitter／@DisneyPark）

迪士尼樂園發言人傑格（Liz Jaeger）表示，園區提供多種門票組合，為應對不同入場需求以及入場人次分流。加州迪士尼在不到12個月前就曾漲價18%，為的就是控制過量的人潮，然而，近幾年的漲價措施成效不大，加州迪士尼及鄰近的迪士尼冒險樂園的人次都沒有減少的跡象。

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關鍵字：迪士尼樂園,DisneyParks,星際大戰,StarWars,北美要聞,加州,California,漫威,Marvel

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