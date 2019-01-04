「屁股插一根」送急診！女大生尷尬遮臉：我只是要關門QQ

▲看起來超痛。（圖／翻攝自DCARD）

生活中心／綜合報導

一名女網友近日在《DCARD》表示，「2019年第一天就進急診」，從曝光的照片來看，她躺在病床上屁股插著一根竹籤，「我只是要關車門，結果QQ球的竹籤就這樣隨車門關閉插進來ㄌ」，連旁邊阿北都傻眼為什麼會這樣。網友看完照片全笑翻，「看著看著我的屁股好疼」、「多年養成的厚實屁股終於派上用場了」。

原PO表示，急診室裡每個護理師看到她必會「唉唷」、醫生問怎麼會這樣，就連隔壁阿北、旁邊保全都笑她，只能用棉被遮臉避免尷尬，「喔對了，護理師說關個車門角度這麼準進去也不容易...」。

▲原PO圖解被竹籤攻擊的過程。（圖／翻攝自DCARD）

原PO補充，當時一名男姓護理師說可能要把牛仔褲剪掉，看傷口再對應處理，沒想到她還沉浸在「這件褲子我很愛欸」的思緒中時，另外兩個醫護人員就出現在病床邊，手裡還拿著一根「眼熟的竹籤」，之後就是打抗生素、領藥。原PO無奈表示，事發前吃糖葫蘆時有在想如果後面人一推，可能竹籤會插進喉嚨，「結果吃糖葫蘆沒事是QQ球有事啊」。

貼文一出，引發網友笑聲，「感覺我的屁股縮了一下」、「我要笑死哈哈哈哈哈」、「我很心疼妳，默哀5秒鐘後...我還是不爭氣的笑了」、「多年養成的厚實屁股終於派上用場了」、「沒事噠，我朋友以前是叉子插在屁股上」。

▲原PO讓急診室的大家都「新年快樂」了。（圖／翻攝自DCARD）