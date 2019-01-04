碧潭鬼王卡亡魂！阿嬤輕生託夢「眼一直進水」她心疼　結局讓網哭了

▲原PO夢到跳碧潭的阿嬤託夢。（示意圖／記者陳以昇翻攝）



網搜小組／綜合報導

新北市新店的碧潭傳說層出不窮，日前才有一名15歲少年跨年夜時溺水不治，更有民俗專家指出，這都是碧潭鬼王卡亡魂、抓交替所致。一名女網友也透露，跳碧潭輕生的阿嬤託夢給她說「眼睛不舒服」，貼心的她醒來後也立刻幫忙，讓網友看了眼眶泛紅。

該名女網友在《Dcard》靈異版PO文表示，她的阿嬤久病不癒，在2015年某日深夜選擇跳下碧潭輕生，隔年她農曆15便夢到對方；原PO看見阿嬤在窗邊笑著說「想你啊」，頓時讓她鼻頭一酸，立刻牽起對方的手說「阿嬤我也想妳，妳過的好嗎？」

▲阿嬤表示，眼睛一直進水很不舒服。（示意圖／記者宋德威攝）



「很好啊！」阿嬤說，她因病輕生，不用重複自殺，只是「眼睛會不舒服，因為會一直進水」，讓原PO想起對方過世後也曾託夢過一次，當時阿嬤指著好幾個英文字母，一一拼起來就是「痛苦」和「孤單」兩字，讓她非常不捨，「醒來後我的心情無比沈重，我知道阿嬤在告訴我她在水裡很痛苦。」

原PO回想，她曾跟媽媽帶著蛋塔跟外套去探望阿嬤，對方雖然說不吃甜食，卻還是開心地吃下兩個蛋塔，「下次還要再買喔」，穿起外套時也說很喜歡，但沒多久對方就輕生了，種種幸福的回憶湧上心頭，頓時讓她崩潰，「阿嬤，冬天都還沒到，你怎麼就走了⋯⋯我想妳了」。

當原PO醒來後，立即跟媽媽討論如何解決阿嬤眼睛進水的問題，最後兩人一起畫了1個時髦的蛙鏡燒給阿嬤，「阿嬤中秋節快樂！以後妳眼睛不會再進水了❤️」

▲原PO畫了一個蛙鏡燒給阿嬤，讓對方眼睛不再進水。（示意圖／記者李佳蓉攝）



短短的夢讓網友眼淚潰堤，「記得蛙鏡要標註挑有老花鏡片的唷，希望阿嬤能跟水裡悠游自在的魚一樣快樂沒煩惱」、「最後一段可以還我眼淚嗎？」、「真心建議，阿嬤的交代要處理，找法師做『牽水藏』」、「記得找有法力的師父，否則白做的很多」。

據《三立新聞》報導，民俗專家張旭初透露，碧潭有進駐一個鬼王，會把溺斃者的亡魂卡住，「卡住就變成你一定要再抓一個人」。甚至當地盛傳有一位紅衣女鬼在碧潭出沒「問遊客現在幾點」。不過其實碧潭本身就是一個大漩渦，底下還有個大洞，所以落水很容易被往下拉，就算會會游泳也不一定游的上來，才會讓碧潭溺斃意外頻傳。

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