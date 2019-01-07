華為懲處用iPhone發賀文員工　意外曝光翻牆法

▲華為的將社交媒體管理業務外包給Sapient，卻意外出包。（圖／CFP）

科技中心／綜合報導

華為日前被抓包使用蘋果iPhone手機在推特發送新年祝福貼文，內部懲處文件不僅顯示出相關員工遭降薪的處分，更意外曝光了從中國大陸翻牆發布推特的方法。

華為官方推特帳號在去年12月31日晚間發布新年祝賀文，但該推文末端卻寫著「Via Twitter for iPhone」（自Twitter的iPhone客戶端發出），被抓包是使用iPhone發布，雖然該貼文被迅速刪除，但卻已遭截圖傳遍社交媒體。事後一份華為內部懲處文件在網路曝光，文件內容除了指出2名員工遭減薪降職外，更意外曝光了自中國大陸翻牆的方式。

路透報導，華為在文件中表示，該公司是把社交媒體的管理業務外包給Sapient，當時Sapient的桌上型電腦因出現「虛擬私人網路（virtual private network，VPN）問題」，因此只好改以插入香港SIM卡的iPhone作為發文媒介，趕在午夜前發送推文，也因此才有了此次事件。

▲華為發文出包懲處出爐。（圖／翻攝微博／作家王湛）

事實上，中國大陸政府對網路防堵甚嚴，推特、臉書及Google等外國業者的服務在中國大陸都無法正常使用，若要取得權限，就得透過VPN翻牆。華為在內部文件中指出，此事件凸顯出管理不完善、部分員工責任意識不強，在外部產生不良影響，決定懲處相關負責人。其中2名員工都遭級職降1級，並調降5000元人民幣薪資。

That was fast pic.twitter.com/y6k0FJF7Gq — Marques Brownlee (@MKBHD) 2019年1月1日

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