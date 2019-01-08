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初遇Google街景車！永和路上「駛過一抹天藍」　他驚嘆本尊：車身好美

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO捕捉到超美的街景車。（圖／網友授權使用）

網搜小組／綜合報導

Google公司開發街景服務，讓使用者能檢視街道不同位置及兩旁景物，而擷取圖片就是靠「Google街景車」。許多路人都曾被這台車上的攝影機捕捉，更有人透過街景找到值得懷念的一幕。一名男網友7日目睹街景車開過，第一次看到的新奇經驗，讓他忍不住用手機拍下並上傳網路，馬上引發網友熱論。

一名男網友在臉書《爆廢公社》表示「第一次看到Google的街景車，還蠻酷的～車身也美～」仔細看看照片，這台小型休旅車是某H牌的HRV，車身有包膜，圖案則是天藍色的群山百岳，看起來相當壯麗，車門旁則寫有「Google Sreet View」。

另外，街景車車頂還架有一台球型攝影機，方便捕捉多面影像。原PO也笑說，他還是追著跑才拍到的畫面，「本來以為拍不到，看到轉進死巷子就知道有機會了」，會追去拍就是覺得車體包膜很好看。有網友則是認出來，街景車開過的地方為新北市永和區的永利路。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲也有網友巧遇街景車，忍不住拍照留念。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，其他網友紛紛留言、「鏡頭變小了耶」、「這台好新」、「小心你的臉會被打馬賽克」、「車體顏色好好看」、「你拍他，他也拍你，等街景更新後再來找看這路段，你就會看到你自己在街景內了」、「之前是S牌的」、「恭喜你入鏡了」。

還有人建議原PO「快擺姿勢，這樣google map就有你了」、「追著他跑，然後邊跑邊做奇怪的動作，你就會成為歷史」、「你要在旁邊揮手 以後找地圖你就入鏡了」、「揮手啊」、「過去比個讚」、「比YA喔！」

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關鍵字：Google Map,街景,街景車,爆廢公社

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