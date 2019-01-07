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「玩具南瓜」常被誤認塑膠做的　造型奇特可放3個月　

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▲玩具南瓜常被當作塑膠做的　賞心悅耳令人稱奇　▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣瑪家鄉農友陸松昌栽種的玩具南瓜，令人稱奇。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

你看過玩具南瓜嗎？屏東縣瑪家鄉農友陸松昌經營的「古樂樂」農場，栽種形形色色的各種可食及玩具南瓜，讓你大開眼界。

今年62歲的陸松昌栽種南瓜，可說是個中老手，他以前在農友公司上班，就開始種南瓜，有20幾年經驗，以今年來說，氣候炎熱，南瓜容易得疫病，經過防治後，今年還是豐收年。

▲玩具南瓜常被當作塑膠做的　賞心悅耳令人稱奇　▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲形形色色玩具南瓜，令人賞心悅目▼

▲玩具南瓜常被當作塑膠做的　賞心悅耳令人稱奇　▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

陸松昌表示，南瓜不只能吃，有一些形狀長得奇特的玩具南瓜，像是迷你版西瓜的「瓜皮」，有的上下層顏色不同的「鴛鴦」，還有像苦瓜造型的「疙瘩」，像是飛碟的「五福」，雖不能吃，但十足視覺享受。

他的南瓜園，有近3分土地，栽種了50幾種的玩具南瓜及10種可食用南瓜，形形色色，令人賞心悅耳。陸松昌說，玩具南瓜可貯放3個月以上，經常有人看到這樣奇特的南瓜，因為顏色鮮豔、造型奇特，以為是塑膠品，當裝飾品就很吸引人，如果不親眼看到，還真不敢相信是真的南瓜。

採收後的玩具南瓜，他在市集擺攤時都會吸引很多顧客前來採購，尤其是小朋友更是喜愛，買回家擺飾奇特又喜氣，增加年節氣氛。陸松昌連絡電話0919529544。

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關鍵字：屏東,玩具南瓜,陸松昌

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