警攔查轎車「有釣具沒釣餌」　後座毒品吸食器3男栽了　

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記者陳崑福／屏東報導

吳姓男子深夜駕車載兩名友人及毒品外出，遇員警路檢，佯稱去釣魚，警方發現只有釣具卻無釣餌，進行盤查，起出25包海洛因毒品及電子磅秤，他們才坦承吸毒，訊後依毒品危害防制條例送辦，深入追查毒品來源。





▲吳姓男子佯稱要去釣魚，只有釣具沒有釣餌被警方查出毒品。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

屏東警分局為淨化社會治安、防範酒駕肇事，於日前晚間在萬丹路段規劃全縣性取締酒駕勤及聯外道路路檢勤務；萬丹分駐所所長張峻毓帶班執勤時，攔查一台自小客車行經路檢點。

▲警方攔下吳姓男子盤查。▼海洛因毒品。

發現吳姓駕駛（44歲，住屏東縣內埔鄉）未繫安全帶，好心提醒，吳還感謝警方；警方詢問吳去那裡？他回要去潮州大橋河邊釣魚。警方發現車上確實有2支釣具，但張峻毓依經驗判斷車上雖有釣具但無釣餌，察覺有異，要對方停車出示證件接受檢查。

警方縣眼尖在車內後座看到毒品吸食器，要求吳打開後座車門，並在座位底下有25包分裝袋，重6.36公克的海洛因，將吳連同車上的管姓（44歲，住內埔鄉）、潘姓男子（39歲，住屏東市）帶回調查，針對毒品及對分裝袋做初步檢驗，均呈現海洛因反應。訊後將他們三人分別送辦。

警方表示，吳男3人持有毒品數量，且有磅秤，研判可能有販賣行為，將深入追查毒來源，及販售對象，全力杜絕毒品對社會治安的威脅。