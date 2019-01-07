東港河堤公園6賭客被抓　求警「燈會開始後就不會再賭」

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警方在鎮內河堤公園查獲6名賭客，查扣賭金2萬7千多元，他們供稱，趁台灣燈會還沒有開始進行，未湧入大批警力及遊客前趁機賭一把，還求饒警方放他們一馬，表示「表示燈會開始之後就不會再賭了」。警方回應，取締不法沒有假期。

▲趁台灣燈會未開始前，在東港河堤公園內賭博，被警方查獲。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲警方便衣查獲公園賭博。

東港警分局近日接獲多起110報案及民眾陳情，稱東港鎮內河堤公園經常有多名民眾聚集，公園是男女老幼都會去運動遊憩的公共場合，但該群老人疑似在賭博並且隨地便溺，造成附近尿臭味惹的運動的民眾閃避不及，引來民怨且觀感不佳。

轄區的東濱派出所長郭瑾樺接獲民眾陳情後相當重視，避免打草驚蛇，立刻編排便衣查訪小組，假扮民眾及遊客在河堤各處掌握相關動態，裡觀察該群賭客賭博方式，見事機成熟。

郭瑾樺看到其中一名男子直接從口袋拿出金錢要交付賭金，立刻率警力衝上前圍捕，並出示證件表明身分，6名原本低頭專心賭博的賭客看到警方出現，全都傻眼，乖乖就擒，警方當場查扣2萬7千多元及象棋賭具，帶回調查。

賭客說，台灣燈會東港是主場地，屆時一定有大批警力及遊客湧入，那時候肯定無法繼續在公園賭博，才趁空檔先賭一把賺點小外快，沒想到栽在警方的手裡，拜託警方高抬貴手，警方訊後依賭博罪嫌送辦。

東港警方提醒，民眾發現周遭有可疑人、事、物，請立即打報案專線110，讓歹徒無所遁形，共同維護社會治安。