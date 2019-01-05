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萬丹紅豆進入採收期　同水少導致歉收　

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▲萬丹紅豆進入採收期　氣候風調雨順而歉收　▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲進入屏東縣萬丹紅豆採收期，今年未下雨，產量減少。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

進入屏東縣萬丹鄉紅豆採收期，由於今天冬季，幾乎沒有下雨，造成紅豆歉收，比去年減少一成半，農民叫苦。萬丹鄉農會除採取契作方式向豆農收購紅豆，另進場收採購紅豆，穩定紅豆價格。農政單位也將協助去化積囤的紅豆，來提高農民收入。

萬丹鄉郭姓農民說，萬丹是紅豆的故鄉，這幾年來已在消費者心中豎立起口碑，每年二期稻作收割後，在隔年的一期稻作栽種前，農民都會在國慶前後栽種紅豆，紅豆屬於短期作物，在一月左右進入採收期。

▲萬丹紅豆進入採收期　氣候風調雨順而歉收　▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲萬丹紅豆採收▼

▲萬丹紅豆進入採收期　氣候風調雨順而歉收　▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

今年冬季，紅豆開花生長結果期間，因氣候風調雨順，屏東地區沒有下雨，豆株減了少水份的滋養，影響到紅豆重量，導致歉收，與去年相較，每分地約短收二成至二成半。農民表示，去年每分地產量可達430台斤，今年以300多台斤居多，產量明顯減少。

萬丹鄉農會為穩定農民收入，這一期與農民契作60公頃，每台斤保證價格40元；今5日市場收購價是36.6~7元間，和去年同期差不多，農會為進一步穩定紅豆價格，照顧農民，在今天以37.5元進場收購，比市場收購價還高，讓農民相當感激。

農民單位今年也會積極協助行銷、去化國產紅豆，來提高農民收入。

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關鍵字：屏東,萬丹,紅豆,價格,收成

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