萬丹社皮大排死豬檢驗延至7日出爐　屏縣防疫總動員　

▲屏東縣政府人員進行消毒作業。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹社皮大排4日晚上被發現一頭死豬，經抽取檢體送往化驗，原預計6日會有結果，由於受一例一休影響，檢體還未送達新北市淡水，因此結果延至7日才會有結果。而屏東縣政府農業局等單位，邀集養豬戶進行宣導改以飼料飼養，政府每頭豬隻補助2200元，全面防堵非洲豬瘟入侵。

萬丹社皮大排被發現丟棄的死豬，縣政府環保局、農業處、動物防疫所等單位人員獲報立即前往封鎖現場，並對附近進行消毒、抽取檢體送往新北市淡水家畜衛生試驗所進行化驗。

▲屏縣府消毒防疫。

原本預計結果在今天下午出爐，但遇休假，送驗公司還未將檢體送達淡水家畜衛生試驗所，必須明天才會送到，由於整個檢驗程序在5小時左右完成，因此預計最快今天才會有結果。

不過，縣政府農業處等單位防堵非洲豬瘟總動員，已先後在屏北的里港及屏中的萬丹兩地，由養豬協會出面邀集相關養豬業者進行宣導，有170多位農友參加，鼓勵業者不要再利用廚餘養豬，政府對轉型飼料飼養有進行補助，每頭補助2200元。

處長黃榮說，另針對自願退場者按其豬舍設施及面積，每平方公尺可獲1,800至1,200元不等拆除補助，並按拆除總面積大小，分別有20萬至50萬不等的退場獎勵金，有意願申請者可自1月2日起至3月31日止向所在地鄉鎮公所申辦。

▲屏東縣政府農業處邀集養豬業者宣導飼料養豬，防堵非洲豬瘟入侵▼

黃處長表示，全縣以廚餘養豬的業者約有252場，去年起，該處配合環保局、動物防疫所人員針對利用廚餘養豬的業者逐一進行稽查，要求業者必須有完整的蒸煮設備，蒸煮過程要保持溫度90度以上，且持續蒸煮1小時以上。對於未具蒸煮設備廚餘養豬場將優先輔導轉用飼料或退場，也呼籲養豬戶做好自場生物安全管控及防衛防疫，共同防堵非洲豬瘟入侵。