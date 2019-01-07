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400億補助「月薪30K以下」低薪族？　行政院最快本週宣布

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▲紅包，開工，經濟，紅利，年終，獎金。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲行政院提出「分享經濟紅利」政策。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文元旦談話時提及要將經濟成長的紅利優先分享給收入較少的民眾，傳出政府將以編列特別預算方式，針對月薪3萬元以下民眾發放補助，總經費約在3、4百億，預計可補助3百萬低薪族。對此，行政院發言人Kolas Yotaka7日受訪表，並表示行政院上週曾召開跨部會會議討論，各部會已經開始研究包含明確的補助形式、金額與對象等，本週開完會若有具體方案，就會對外宣布。

蔡英文元旦談話指出，過去兩年，經濟有成長，我國的稅收也都超出預期，她已經請行政院盡快提出具體方案，讓收入較少的民眾，能夠優先分享經濟成長的紅利，就像公司有盈餘，就應該優先給員工來分享，一個國家也應該如此。全力衝刺民生，更妥善的照顧年輕人和經濟弱勢者，這是2019年，政府施政的工作重點之一。

面對總統交辦500億經濟紅利回饋的大型任務，政院高層指出，這是一個跨部會協商計畫，還沒有定案，但確定不會採取前總統馬英九當年的消費券模式，因為總統談話重點一是針對經濟弱勢，使其可支配所得增加，並增加內需，第二則是總統也沒有提及消費券模式，且這政策當年是因為雷曼兄弟事件，馬政府希望刺激經濟，可效果非常有效，預算耗了800多億，又完全沒有排富。

「這回將用在刀口上」，政院高層指出，將鎖定比方說職業類別來進行，包括減免小商家營業稅，照顧計程車司機等措施，也打算針對打工群加強，只是認定可能有點困難，執行上的技術難度，要如何施行到微血管末端，正在研擬當中，仍在構思階段；社會福利政策部分，對於經濟弱勢清寒、中低收入戶等，原有的社會福利政策將會繼續，討論後會再增添新的方案。

Kolas Yotaka7日受訪表示，行政院上週曾召開跨部會會議討論，各部會已經開始研究包含明確的補助形式、金額與對象等，本週開完會若有具體方案，就會對外宣布。

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關鍵字：行政院,紅包

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