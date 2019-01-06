別再講九二共識？　吳敦義：蔡英文擔任陸委會主委就講過

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文5日強烈呼籲國內各政黨，不要再講「九二共識」，因為這個名詞已經被北京定義為「一國兩制」，不再有模糊的空間。對此，國民黨主席吳敦義6日表示，民國89年蔡英文擔任陸委會主委，回答立委詢時就親口說過「各自表述、一個中國」，現在卻政治性、選擇性健忘，還要各政黨都不要再提九二共識，有夠荒唐！

吳敦義說，蔡英文在陳水扁內閣任陸委會主委，89年7月6日立院接受立委質詢，蔡當時答詢說「我們兩岸之間所謂一中各表的九二共識，是在1992年兩岸談判過程，我方立場是各自表述、一個中國」雖說法順序不同，但至少「她懂得有九二共識」要求在立委去翻國會公報，就有這一段。

他指出，畢竟兩岸因有1992年，談判過程對國家的定義沒有完全的共識，所以後來海基會就把兩方所談的論述，就從結論中找相近的說法，當時李登輝總統核定了這個資料，全文35字11月3日傳真到大陸，內容共35個字「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表達」對方回電並在11月6日回應表達尊重與接受，有此基礎後來才有辜汪會談、馬習會。

他強調，大陸國家主席習近平最近講一國兩制、和平統一等等與九二共識並不一樣，習的談話是延伸自己的想法，這與九二共識無關「一個字都沒有關聯」；蔡英文是「完全忘掉了自己答覆立委的質詢」、「蔡總統漠視九二共識歷史事實」。