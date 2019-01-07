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張亞中宣布參選2020總統　轉型內閣制、立委增至200名

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記者徐政璿／台北報導

深藍團體「孫文學校」總校長、台大政治系教授張亞中7日上午將召開記者會正式宣布參選2020總統大選，他希望要提出一個結束兩岸敵對狀態，重新啟動中華民國，政府將改成內閣制，立委名額增加至正常標準的200席；由於具備國民黨黨籍，他的投入參選，將為國民黨總統初競逐再添一人。

《雲端最前線》本月4日邀請台大政治系教授張亞中探討2020總統大選發展時，他就透露將在適當時機宣布參選，果不其然，他在7日正式召開記者會宣布參選，由「正毅兄弟」前立委蔡正元和邱毅陪同。

張亞中表示，國民黨需要重新啟動，中華民國也要重新啟動，就必須要建立在良善價值與理想的制度上。我認為「和平、開放、共治、均富、美德」是我們應該堅守的價值。政府必須「給人民歡喜、給人民希望、給人民方便、給人民信心」。

張亞中指出，中華民國如何重新啟動，必須要有論述，要有方法。我並不是因為要參選總統才來準備論述與政策，而是這30多年來，他早已形成完整的論述體系，是為了實現這些理念、論述才出來參選，目前已經整理了近百項的重大政策如下：

1.在憲政方面：

我承諾將推動修憲，將目前總統「有權無責、贏者通吃」的不合理憲政制度改為內閣制。將立法委員名額增加至正常標準的200席，區域立委與不分區立委各半，以及採行比較進步的德國聯立制，來保障小黨的生存發展空間，並有效緩解社會的分歧。

2.在兩岸、國防、外交上：

我認為兩岸不是外人關係，也不是各說各話的關係，更不是父子關係，兩岸是兄弟一家親。我承諾：堅守中華民國憲法，結束兩岸目前的敵對狀態，以「兩岸兄弟一家親」的定位，即「兩岸同屬整個中國，互為憲政分治政府」的「分治不分裂」立場與北京簽署「兩岸和平協定」，為兩岸確定和平發展框架。兩岸和平協定完成後，可大幅減少國防預算，轉供國家經濟發展與社會安全的需要。我也承諾，在兩岸和平協定完成後，積極與北京協商在國際政府間組織的共同參與。

3.在國家重要的政策方向上：

(1)政府不介入認同教育。在教育上，歷史、社會等課目，廢除部訂課綱，採自由開放立場，由民間自由撰寫，由家長與學校自行決定使用的教科書。

(2)建立「減碳無煤」家園。基於國家能源供應的穩定，以及減碳的國際環保需要，我主張師法法國，以「減碳無煤」為能源最終目標，現階段以「以核養綠」為方法，因此我將重新啟動核四。

(2)「正義」不是「有權者的正義」。在保證國民黨黨產為正當合法取得前提下，廢除以「轉型正義」為名，但實際上行清除異己的各項法案與自稱「東廠」等組織。

(3)軍公教的退休金非年金，屬個人的財產。基於財產權不可任意剝奪的原則，凡是違反此一原則的相關立法，立即推動廢除，恢復原狀。並在充分尊重此一原則的條件下，視國家需要，另行研議新法。

(4)落實國父孫中山先生的全民政治與直接民權。積極推動民眾在地方事務上的公投，師法瑞士，鼓勵以直轄市的「區」、非直轄市的「鄉、鎮、縣轄市」為公投單位。

(5)建立廉能政府，嚴懲社會敗類。無限期打貪，絕不容許有貪汚賄賂情事，鼓勵全民舉發，貪污賄賂者無法律追訴期限，追究法律責任至其身亡為止。為維護社會善良風俗，對性侵未成年者、販毒未成年者、詐欺低收入者、法官收賄等惡行，特別加重罪刑。

(6)開放是台灣唯一活路。取消所有不必要的行政障礙，以開放包容的態度歡迎全世界的人才與資金，將台灣打造成全世界最開放、最包容的華人地區。我個人願帶著所有廠商，運用國家所有力量，替台灣招商引資。

(7)結合民間力量，推動對中華文化與本國史的文化認同，深化「我是台灣人也是中國人」的身分認同。與民間合作弘揚中華文化，推動對本國史與台灣史的認識了解。

張亞中表示，國家的重要政策當然還有很多，未來他將積極公布更多福國利民的重大政策，他所提出的主張，完全沒有一黨一派的短視私利，而是以全民福祉為目標。透過參選的機會，將會完整地與國人報告分享，希望能給我們的國家，中華民國，帶上正確的道路。

▲▼張亞中宣布參選總統,張亞中,邱毅,蔡正元。（圖／記者季相儒攝）

▲張亞中宣布參選總統。（圖／記者季相儒攝）

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關鍵字：張亞中,2020,總統,國民黨

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