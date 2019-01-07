剛點好餐！6月兒「懷中炸屎」超慘烈　刈包闆娘神救援...網淚推朝聖

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

一名母親日前到花蓮一間小吃店吃飯，怎料剛點好餐，坐她身上的6個月大兒子突然炸屎，還弄到衣服和背上，這時在遠處的老闆娘火速上前救援，而且貼心又專業，讓她十分感動，同時也大讚店家東西好吃又實在，只可惜開在不同城市，不然她一定經常光顧。

「為什麼對客人這麼好？」母親在爆怨公社淚問，日前他們全家人到花蓮遊玩，並到市區一間賣刈包、爌肉飯的小吃店用餐，當時她隱隱約約有股不祥預感，沒想到剛點好餐，懷裡的6個月大兒子突然炸屎，背上和衣服都淪陷；好險的是，沒滲透到她的衣服。

母親回憶道，「老闆娘本來遠遠的在跟我鵝子笑，馬上就拿出大浴巾跟選舉公報出來鋪著，讓我們趕快幫孩子清理。」原本她還擔心會弄髒，製造店家麻煩，結果在老闆娘火速的專業支援下，最後順利搞定。

▲這間小吃店位在花蓮市區中華路上。（圖／翻攝自爆怨公社）

她也解釋，其實兒子平常不太會炸屎，剛好這幾天出遠門，於是先用了長輩送的拉拉褲，可能褲頭比較鬆又躺安全座椅，才會炸到背上。

不過原po想說的重點是，老闆娘實在太貼心了，「爌肉大塊又夠味，為什麼妳店開在花蓮市我不能常常吃......。」許多媽咪們看完超懂當下的無奈、及受到幫助後感動的心情，直呼「我以前也常常被炸，真的很崩潰。」

而網友們看到如此暖心的店家，也紛紛表示「這個需要大家去感受感受，有去花蓮的一定要去」、「老闆娘一定也是過來人，懂媽咪的辛苦，超貼心的啦」、「遇到小孩這樣，最怕看到嫌棄的眼神，這位老闆娘真的超貼心，讓人一輩子都忘不了」、「中華路綠思藥局隔壁，我一看到立馬去，來一碗四神湯喝」。

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