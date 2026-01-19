　
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園市春節計程車計價　自2/13日起實施共10天

▲115年農曆春節桃園計程車每趟加收50

▲115年農曆春節桃園計程車加收運價。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆春節連續假期即將來臨，桃園市政府交通局19日表示，今年春節連續假期計程車加收運價實施期間自115年2月13日（五）0時至115年2月22日（日）24時止，共計10日。計程車農曆春節期間除按原訂收費方式外，每趟次加收50元；桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元。

交通局表示，桃園市計程車現行運價為1,250公尺新臺幣(以下同)90元，續程每200公尺加收5元，車速每小時 5公里以下累計80秒加收5元；桃園國際機場排班計程車得加收15%停留服務費(起程收費105元、續程收費（每200公尺5元)加15%、延滯計時收費每80秒加收5元）。

實施期間桃園市計程車比照往年按每趟次加收50元；桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元。計程車駕駛人依計費錶功能選取計入春節加成，依計費表顯示金額向乘客收費。民眾乘車時間如果跨至加成運價時段，統一以「上車時間」為準，例如：上車時間為2月12日23時30分，下車時間為2月13日凌晨1時，仍應依原價收費，不得加價。

民眾如果遇到駕駛任意喊價、超收車資或拒載等情形，請記下車牌及發生時間、地點或乘車收據等相關資料，向桃園市政府交通局（1999桃園市民諮詢服務專線）或警察機關（03-3325368）檢舉，經查證屬實者，將依違反公路法或道路交通管理處罰條例相關規定舉發。

01/17 全台詐欺最新數據

421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

115年農曆春節桃園計程車收費

