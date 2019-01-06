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桃園八德區灌排大渠驚見2病死豬　市議員：向里長通報3天了

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▲桃園市八德區灌排大渠發現豬屍。

▲桃園市八德區灌排大渠，民眾發現豬屍引發恐慌！（圖／翻攝自詹江村臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區落羽松風景區附近、南興里內灌排，6日下午三點半左右，有民眾發現被丟棄在灌排大渠內的死亡黑豬，經通報防疫人員穿著防護衣到場消毒處理，大溪警分局及相關單位火速趕往處理。市議員詹江村也在臉書開直播指出，非常遺憾的，這2隻病死豬已經向當地里長通報三天了，今天才來處理？

詹江村說，以目前國內發生的死豬，並沒有非洲豬瘟的疫情，顯示疫情有受到控制，但對於丟棄死豬的業者，希望相關單位能夠嚴察。▲桃園市八德區灌排大渠發現豬屍。

▲▼桃園市八德區灌排大渠，民眾發現豬屍引發恐慌！（圖／翻攝自詹江村臉書）

▲桃園市八德區灌排大渠發現豬屍。

至於，6日檢疫單位才過來處理的豬屍，是被丟棄在八德區落羽松附近灌排的大水渠內，民眾向他表示，3天前就已通過，相關檢疫人員由木梯下去溝渠，以鐵鉤將死豬拉上來，因豬屍相當重，多位檢疫人員非常辛苦的把死豬
拖到渠岸地面上，並因豬屍太重還造成檢疫人員拖到跌倒在地上。▲桃園市八德區灌排大渠發現豬屍。

詹江村臉書直播檢疫人員前往處理死豬的畫面，臉友紛紛留言：「台灣要是發生豬瘟，豬肉價格肯定又要上漲了？」、「在八德與大溪交流道，落羽松附近。」、「死豬怎麼都亂丟、可不可以嚴懲這樣的業者啊」、「防疫工作人員辛苦了！加油哦」。

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關鍵字：桃園市八德區,落羽松,南興里灌排,豬屍,檢疫人員,詹江村

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