高雄市觀光代言人專找「資深」遭酸　「日常攻略」瞄準XXX

▲「崗山之眼」目前正在趕工當中，預計在過年初一開放 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄市政府推動觀光找來代言人，不過先前有白冰冰來當一月份觀光大使、現在就連重啟「崗山之眼」也是找來《家有嬌妻》的老牌藝人張琍敏，遭到質疑為何都找「資深藝人」，並沒有「年輕藝人」，原來這是一場「陽謀」，就是要搶攻「有錢有閒的退休族」。

高雄市觀光局長潘恆旭發現， 所有台灣觀光產業的最大問題就是在於「平常日生意清淡」，所以如何在週一到週五的平常日，把人帶進來才是翻轉的關鍵，究竟誰會在週一到週五的時間到處觀光呢？這個問題潘恆旭早有答案，他也在自己臉書自揭「陽謀」，就是要搶攻週一到週五「有錢有閒」的退休族，這就是平常日的攻略。

▲高雄市長韓國瑜強調請大家「尊重觀光局創意」 。（圖／記者吳奕靖攝）

這樣的攻略方式，讓在駁二開店的孔慶霞老闆到了潘恆旭局長臉書留言表示有明顯感受：「週間真的許有許多來自北部退休銀髮族相揪來高雄旅遊」，也有人留言說正確：「觀光業、服務業最缺的就是這一塊，週末忙到翻，一到五閒到慌」。

不過高雄市政府觀光局長潘恆旭也強調，雖然鎖定「有錢有閒的退休族」是首要目標客群，但是對於年輕偶像，高雄市政府也相當看重，像是二月愛河燈會代言人是霹靂布袋戲明星素還真，還有在高雄夢時代跨年演唱會以一襲低胸、辣腿展現「誠意」的藝人安心亞。

對於觀光局目前的行銷策略，市長韓國瑜不僅在直播力挺，就在6日當天接受媒體採訪時，也再一次強調這些都是觀光局的創意，所以「尊重觀光局創意」，也要請高雄市民以及廣大遊客來看。