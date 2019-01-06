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玩家私房景點！韓國瑜力推山區觀光　桃源暖冬梅花開了

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▲▼高雄桃源區高海拔區域梅花出現花開盛況。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲高雄桃源區高海拔區域梅花出現花開盛況。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

高市今年氣候異常，造成梅花因暖冬延後綻放，爭奇鬥艷美不勝收。正式梅花盛開季節，連高雄市長韓國瑜也特地拍了宣傳影片要大力推山區觀光。據了解，高市梅樹種植面積1300多公頃是全國之冠，以桃源區800多公頃，每年產梅量約8000噸。而梅花原本是12月開花，由於今年暖冬加上水氣不足延後綻放，南橫公路部分高海拔區域已盛開。

為解決熱門景區大排長龍之苦，最近，玩家私房推薦，從寶來南橫公路繼續往東行駛即可抵達桃源區，山徑產業道路沿途多處優質賞梅景點，交通便利；經《ETtoday新聞雲》記者實地走訪，果然有如親臨世外桃源一般。

▲▼高雄桃源區高海拔區域梅花出現花開盛況。（圖／記者宋德威攝，下同）

復興里長江維明說，桃源區位處玉山山脈南麓，全境均以山坡地較多，荖濃溪水流貫，為高雄屏東地區的用水主要來源之一，而在氣候上則屬熱帶季風氣候。該區居民多以台灣原住民布農族為主，亦有少數拉阿魯哇族及排灣族。望眼看去，路油油的森林彷彿換上雪白新衣。

江維明說，「在一個禮拜以後這邊的花就會開得滿滿的，賞花遊客進來，南橫公路也很方便，如果天氣不穩定，後面來的民眾還有機會可以看到花，來山林裡吸取新鮮空氣，有原始林，桂竹林、梅子園、露營區、愛玉園等，感受在大自然微風徐徐吹來的天然芬多精，眺望高山溪畔，享受簡單輕鬆的休閒時光」。

▲▼高雄桃源區高海拔區域梅花出現花開盛況。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄桃源區高海拔區域梅花出現花開盛況。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄桃源區高海拔區域梅花出現花開盛況。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼桃源區山區罕見出現櫻花盛開景象，梅花綻放的美景在周末假日，大批民眾前來拍照遊玩。

▲▼高雄桃源區高海拔區域梅花出現花開盛況。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄桃源區高海拔區域梅花出現花開盛況。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄桃源區高海拔區域梅花出現花開盛況。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄桃源區高海拔區域梅花出現花開盛況。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄桃源區高海拔區域梅花出現花開盛況。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄桃源區高海拔區域梅花出現花開盛況。（圖／記者宋德威攝，下同）

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關鍵字：高雄,韓國瑜,桃源區,梅山,梅花,原住民

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