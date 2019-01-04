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「兩個不要懷疑」遭批賣台　韓國瑜：只因為選輸？不要針對我

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記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜針對兩岸議題拋出兩個不要懷疑，結果造成議論挨批「賣台」。韓國瑜4日晚間透過直播，質疑為何陸委會主委陳明通講述的內容也是大同小異，但為何只有自己遭到批判，「難道就只因為我是韓國瑜嗎？」還是自己不是民進黨的嗎？或是選輸了才要攻擊他嗎？但如果是這樣，那就沒辦法了。

▲高雄市長韓國瑜開直播回應挨批賣台 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市長韓國瑜開直播回應挨批賣台 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

韓國瑜指出有人針對他的第一個「不要懷疑共產黨收復台灣的決心」來批判，指控他對不起台灣人民，還說他是共產黨同路人、希望一天到晚把台灣賣給中國等言論，不過韓國瑜也點出陸委會陳明通也在3日的時候說：「這幾十年來，中國大陸就是要祖國統一，就是要收復台灣，這是中國共產黨三大神聖任務之一」，結果陸委會主委講沒事，韓國瑜講就有事，因為韓國瑜市長質疑兩個內容是差不多，只是使用文字不同，怎麼沒有人攻擊陳明通？為何沒有人說他賣台，因為他是民進黨的嗎？還是因為他是陸委會主委？。

韓國瑜拋出的第二個懷疑是「不要懷疑台灣人民追求自由民主的決心」，韓國瑜質疑為何大家都不講呢？為何這一點就不攻擊他呢？結果自己又看到行政院長賴清德講：「台灣當前處境相當困難」，這個講法跟自己又有何差別，只是因為「韓國瑜選上了高雄市長，你覺得不服氣、或覺得心裡討厭，我講什麼都錯，那我也就沒有辦法了，因爲你是因為因人而廢言」。

當然也是有人質疑韓國瑜談到兩岸議題，根本就違背選前承諾「政治零分，經濟一百分」，韓國瑜對此解釋這是他對兩岸局勢的看法，跟實際治理高雄市政是不一樣的，但在回答的當下是不衝突的，所以把自己幾十年的觀察拋出來了。

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關鍵字：韓國瑜,兩個不要懷疑,兩岸關係,賣台

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