桃機設「18創意募款箱」！捐錢聽悅耳鈴聲　旅客：比夾娃娃好玩

▲桃園國際機場內設置募捐小箱Donation Box。（圖／桃園國際機場提供）

記者曹悅華／台北報導

回饋社會、善盡企業社會責任，同時幫助更多弱勢團體，桃園國際機場宣布今（108）年發揮巧思，在機場內設計了18處讓旅客可以創意捐款的「募捐小箱Donation Box」，遠看就像一棵掛滿鈴鐺的希望小樹，投下零錢時會發出清脆悅耳的鈴聲，不少旅客覺得新奇有趣，紛紛掏出身上的銅板，想多聽幾次鼓勵的鈴聲，甚至還有旅客說「這比夾娃娃機還好玩！」希望藉著有趣的設計可以吸引旅客共同捐出愛心，幫助需要的人。

桃機公司表示，經過機場公司公開徵求及評選，募捐小箱合作團體共6家，包括財團法人喜憨兒社會福利基金會、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會、財團法人伊甸社會福利基金會、財團法人環宇國際文化教育基金會、財團法人桃園市私立觀音愛心家園、及社團法人台灣展翅協會。評選內容包括組織介紹與服務理念、勸募服務計畫書及所得財物使用計畫書周延性、推動模式與策略效益性、可行性及持續性、以及過往3年內服務相關實績等。

機場公司提醒旅客，由於銀行不接受兌換外幣零錢，希望捐出的愛心不要被打折。目前第一、第二航廈各設置9座募捐小箱，募款所得依照公益勸募條例，由勸募團體向主管機關報備並徵信，依照以往的經驗，一家社福團體整年在桃園機場約可募集20萬元。希望藉著桃園機場龐大的旅客流量，為需要幫助的弱勢團體，帶來更多的溫暖與希望。