　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機設「18創意募款箱」！捐錢聽悅耳鈴聲　旅客：比夾娃娃好玩

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲希望小樹送愛 桃園國際機場募捐小箱溫暖登場。（圖／桃園國際機場提供）

▲桃園國際機場內設置募捐小箱Donation Box。（圖／桃園國際機場提供）

記者曹悅華／台北報導

回饋社會、善盡企業社會責任，同時幫助更多弱勢團體，桃園國際機場宣布今（108）年發揮巧思，在機場內設計了18處讓旅客可以創意捐款的「募捐小箱Donation Box」，遠看就像一棵掛滿鈴鐺的希望小樹，投下零錢時會發出清脆悅耳的鈴聲，不少旅客覺得新奇有趣，紛紛掏出身上的銅板，想多聽幾次鼓勵的鈴聲，甚至還有旅客說「這比夾娃娃機還好玩！」希望藉著有趣的設計可以吸引旅客共同捐出愛心，幫助需要的人。

桃機公司表示，經過機場公司公開徵求及評選，募捐小箱合作團體共6家，包括財團法人喜憨兒社會福利基金會、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會、財團法人伊甸社會福利基金會、財團法人環宇國際文化教育基金會、財團法人桃園市私立觀音愛心家園、及社團法人台灣展翅協會。評選內容包括組織介紹與服務理念、勸募服務計畫書及所得財物使用計畫書周延性、推動模式與策略效益性、可行性及持續性、以及過往3年內服務相關實績等。

機場公司提醒旅客，由於銀行不接受兌換外幣零錢，希望捐出的愛心不要被打折。目前第一、第二航廈各設置9座募捐小箱，募款所得依照公益勸募條例，由勸募團體向主管機關報備並徵信，依照以往的經驗，一家社福團體整年在桃園機場約可募集20萬元。希望藉著桃園機場龐大的旅客流量，為需要幫助的弱勢團體，帶來更多的溫暖與希望。

ET快訊
海底撈員工「再苦都不走」秘密　爸媽有薪水＋補助小孩學費
張立東：想妳想到「瘦」不了！接送Albee「車內互動」被看光

關鍵字：桃園國際機場,募款小箱

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5年撞死2小孩...「頭慘破染鮮血」成駕駛夢魘　台鐵：盼3.7億圍籬救命

直擊／郵局嚴防豬瘟地雷！查驗過程曝　防疫犬「4hrs不間斷」狂奔嗅聞

影／東北季風提早肆虐！北部明早「急凍↓6度」　有感降雨到週二

影／承諾又跳票！台鐵「新訂票系統」狂卡關　添9日春節搶票難度

影／消失10年黃蘿蔔回來了！新台鐵便當主打「回憶殺」　懷舊亮點一次看

影／搶票預備！台鐵春節加開513列次　離峰紅眼車7折、大專生6.9折

更新／鬧雙包！高鐵、台鐵全陷「地獄15min」搶嘸票　網：莫名其妙

快訊／自強號北湖站發生死傷事故！屍塊彈飛西線　疑旅客跳月台

換完未必能醒！腹留30cm疤堅捐肝　辣妹舞者安慰阿姨：我們有一樣的疤

桃機設「18創意募款箱」！捐錢聽悅耳鈴聲　旅客：比夾娃娃好玩

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

「我是S.H.E的E捏！」　Ella認合約卡關：大家樂觀點！

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

「性愛畫面太震撼」觀眾嚇傻　《邊境奇譚》結局猜不透！

邵翔「我會一直陪著你」　一句話收服小蠻穩交5年

換完未必能醒！腹留30cm疤堅捐肝　辣妹舞者安慰阿姨：我們有一樣的疤

桃機設「18創意募款箱」！捐錢聽悅耳鈴聲　旅客：比夾娃娃好玩

下風處擴散條件差　西半部11站「紅害」28站「橘警」

老師寫聯絡簿！爆兒子是情聖「對隔壁女生又拍又抱」　爸驕傲：跟我一樣

金門防疫戰／連貢糖都要「素」！直擊機場旅客伴手禮「零肉品」

5年撞死2小孩...「頭慘破染鮮血」成駕駛夢魘　台鐵：盼3.7億圍籬救命

高屏澎東血液庫連發「捐血著急令」！　目前血液庫存僅剩4天

昨天違規帶肉11件罰鍰達133萬　再破單日最高紀錄！

「台大淪陷比高雄淪陷還嚴重」校友反管中閔重提就任無效訴訟

驗血型A變O！護理師曝「妳不是爸爸親生的」　爸秒垮臉無視媽...結局超展開

植物人呻吟「生下男嬰」！照護機構不知懷孕　鳳凰城警方調查性侵

維吾爾族血統新人歌手超美！　私下超獨立「公開愛情觀」

喬治單節灌14分與衛少合砍68分　雷霆2分險勝拓荒者

兒子剛出生4天「我好無助」！　阿緯老婆「升格2寶媽」吐心聲

白冰冰「TW ICE」代言高雄　雞排妹點出唯一敗筆

秦嵐穿深V魚鱗裝美如人魚！　網放大看禮服細節…「全崩潰了」

換完未必能醒！腹留30cm疤堅捐肝　辣妹舞者安慰阿姨：我們有一樣的疤

美極右派「熱舞影片」修理民主黨超紅女議員　網力挺：戀愛了

排骨狗徘徊收容所前　主人留紙條「我養不起牠，拜託幫忙找家」

歐拉迪波打板三分絕殺公牛　溜馬強拉6連勝

妻偷裝避孕器又懷孕！他神預感被綠了 遭網恥笑 結局超崩潰：離婚嗎

生活熱門新聞

前四海幫堂主陳興餘過世　後事從..

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公..

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

19日補班年初四　不是本來就放..

東北季風提早肆虐！北部明驟降6..

18：00成功嶺收假！他高鐵上..

屁股插一根送急診　她遮臉：超尷..

捷運民生汐止線拍板　設站點曝光

吃到染病豬會怎樣？專家回應了

驗血型A變O！護理師曝：不是親..

豬肝吃一半放身上　陸客遭罰20..

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全..

禁金門豬入台　他批：拿金門祭旗

高雄出招！推單人房旅館1晚10..

更多熱門

相關新聞

機捷通車2年遲未驗收卡在「慢1min」？

桃園機場捷運自106年3月通車至今將滿2年，每日平均運量超過6萬5千人次，卻遲遲未完成驗收，被認為是未達交通部鐵道局的合約要準，從台北車站到桃園機場第一航廈行車時間比規定的35分鐘多了1分鐘，對此機捷公司回應，合約履行由交通部鐵道局主責，桃園捷運公司是營運單位，交通部應依照合約規定辦理。

台積電投資6000億蓋新廠　中鋼構、東鋼受惠股價上攻

機場萌寵！可愛汪星人值勤模樣曝　

只要3.5小時！12／3台北直飛汶萊

攜百發子彈闖桃機　華裔美籍男：打靶用

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

前四海幫堂主陳興餘過世　後事從簡

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公路上崩潰

郁方「上億財產全捐孤兒院」！3兒女一毛都拿不到

女生票選「最討厭男生3大髮型」

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

贏過隋棠！女星露平肚：我懷孕8月　Sandy傻了

老司機開車　隧道變成學生妹屁屁

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

五月天開唱「鄉民女神」現身點骨灰級神曲

19日補班年初四　不是本來就放？

白冰冰40年前「超正開腿辣照」曝光！真的像子瑜

BMW跑車闖國中狂飆甩尾　車主找到了

別懷疑！男友做6件小事＝真的愛妳

菜販為了塑膠袋推倒老翁害摔死！

海底撈員工「再苦都不走」的秘密

更多

最夯影音

更多

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面