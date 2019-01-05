「偷吃空姐」惹怒女友　外商銀行總經理遭控性侵

▲外商銀行總經理遭女友指控性侵，原來是因為他「偷吃空姐」惹怒女友。（示意圖／達志影像／非本文當事人）

突發中心／台北報導

一名在外商銀行擔任總經理的陳姓男子，遭人控訴利用面試機會，帶她到高檔餐廳，灌醉她後撿屍性侵，檢察官調查發現，原告和陳姓男子是情侶，陳男偷吃空姐被女友發現，女朋友散發訊息「出差住飯店，房間買春有空姐」被提告妨害名譽，她才提出性侵告訴，北檢第一次做出不起訴處分，女朋友提起再議，高檢署發回北檢續行偵查，北檢調查後仍以事證不足，再次處分不起訴。

被告指控，她在2016年到外商銀行面試，認識陳姓總經理，面試當天總經理就以深入討論聘僱事宜，邀她到陽明山的景觀餐廳用餐，還頻頻灌酒，趁機撫摸她的腰部、臀部，更在她的左手心摳了2下，餐後送她回家，在家中性侵得逞。

不過令人疑惑的是第一次案發後，原告沒有驗傷，沒有報案，還是持續和外商總經理往來，又發生多次灌酒後性侵，最後一次還是在女生意識清楚的情況下發生。

外商總經理到案後辦稱，兩人是男女朋友，兩情相悅下發生性關係，並未違背女子的意願，檢察官調查發現，原告是因被外商總經理提告妨害名譽後，才反控他性侵，而且在前案供稱，2人是男女朋友，因為情變才產生糾紛，還說男友花心，背著她偷交女朋友，她發訊息給其他朋友說總經理「出差住飯店，房間買春有空姐，記者今日截稿可發新聞了，記得記得發給他的妓女女友」、「沒錯？偶淫亂，但最愛偶底下一個的RM囉？能出差才能上床搞嘛」。

檢察官調查後認為全案僅有女子的指訴，並無任何事證可以證明外商銀行總經理涉有重嫌，因此處分不起訴。

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