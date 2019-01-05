北漂按摩店找工作　妙齡女指控3天遭3男性侵4次

▲中部一名女子到台北中山區的按摩店上班，3天內竟遭3男性侵4次。（圖／示意圖／達志影像）

突發中心／台北報導

中部一名女子花花（化名）到台北中山區的按摩店上班，3天內竟遭3名男客人性侵4次，回到中部後，花花越想越不對勁，決定對其中1名陳姓男客人提出乘機性交罪告訴，但是花花不但記錯包廂號碼，她說當天有上班的證人也沒有上班，檢察官最後以事證不足，將陳男不起訴。

花花原本住在中部，去年5月到台北市中山區的一家按摩店應徵，5月6日，她先與1名男網友出遊，被對方半哄半騙的發生關係，完事後對方甜言蜜語的說要和她交往。

隔天5月7日晚上9點左右，花花在按摩店2樓包廂替男客人服務，她指控客人在按摩時相當不安分，趁機用手撫摸她的胸部、腹部，再下滑一路撫摸到她的下體，最後性侵她，花花先向幹部反應，又繼續上工，直到5月8日凌晨，又有一個客人一進包廂，就用手摸她的大腿，把還把她壓在床上，用手指性侵得逞。

2週後，花花做不下去，返回中部，但是她越想越不對勁，因此報案指控在5月7日當天遭到1名陳姓男客人性侵，當天她有向按摩店的工作人員反應，工作人員有說會去跟客人溝通，而當她前往醫院驗傷時，還加碼說出遭到男網友性侵，及當天性侵她的客人有2人，第2個客人還性侵她2次，但最後她仍只有對第一個客人陳男提出告訴。

對於女子的指控，陳姓客人到案後承認當天有到按摩店消費，但沒有性侵花花。由於花花表示當天曾向店內2名工作人員反應，檢察官因此傳訊兩人，但其中1人說，他當天沒上班，而另1人則說，花花沒向他反應遭到性侵，檢察官認為花花的指訴有多處瑕疵，連包廂號碼都搞錯，因此做出不起訴處分。

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