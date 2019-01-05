出獄色狼4次性侵國中女　被害人「自覺對不起媽媽」在校自殘

▲剛升國一的少女因不堪多次被性侵自覺對不起媽媽在校自殘，整起事件曝光後彭男也遭到逮捕。（圖／取自圖庫pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

一名曾因性侵坐牢10年剛出獄的彭男，才出獄半年，就利用假臉書帳號及盜圖引誘未成年少女上鉤，彭男藉口之前女友都有傳裸照，要確認少女是否處女，騙得她自拍全身裸照，接著再以公布裸照為由，4次揪少女外出性侵得逞。少女因受不了壓力而在校自殘，才讓事件曝光，彭男遭檢警逮捕，並遭到羈押。新竹地院日前認定彭男犯罪事證明確，惡性重大，依4次對未滿14歲女子強制性交罪各判8年6個月，應執行12月6月。

判決書指出，48歲的彭男自2006年起，藉由網路聊天取得年幼無知少女網友電話號碼後，再於電話中謊稱與對方親友熟識，逼嚇與他發生性行為，否則將去學校或住家潑硫酸，或散播對方曾經結交男朋友、墮胎等情事公開，數名少女因心生恐懼而遭性侵得逞，高院依妨害性自主判刑10年8月確定，彭男並於2016年12月出獄。

只是，彭男出獄後仍改不了性好漁色的習慣，還不到半年，他利用假名申請FB帳號，並放上盜圖的帥照後，引誘1名剛升國一的13歲少女成為臉友，更與他順利搭上線改以LINE聯繫。

彭男誆騙少女，以前女友都有傳裸照，且讓他檢查是否為處女，少女為滿足彭男而自行拍攝下體部位猥褻照片4張傳送給他，但彭男非常惡劣，得手裸照後便露出馬腳告知少女臉書不是他本人，少女發現上當想要分手了斷，彭男卻威脅她「要分手沒關係，要把裸照傳到某某國中網站，除非跟他嘿咻，才可以刪除裸照。」

少女心生畏懼，與彭男見面後被載到竹北的溪旁鐵皮屋性侵得逞，彭男隔週再以散布裸照威脅，少女擔心彭男還有備份，只能任由彭男再度性侵得逞。事後少女拒絕再與彭男發生關係，彭男竟說「不然我成全你，會去你家找你」等語，少女拒絕失敗再遭性侵。

少女在校因聽聞同學媽媽死了，有很多話沒跟媽媽說，少女因此想到自己，「一直欺騙媽媽，覺得很對不起媽媽」，因此沒多久就在學校出現割腕自殘的情況，師長發現少女不對勁後才著手調查，了解少女還被性侵多次立即報警偵辦。

但彭男卻對檢警及法官否認，他辯說不知道少女幾歲，也沒跟對方見面過，是因為他在網路上罵她，遭少女的報復誣陷，不過，由於少女指證歷歷，證詞前後一致，法官認定少女證詞可採信，而彭男有卸責之辭。

法官審酌，彭男因性侵案入監執行，仍不知悔改反省，為滿足一己私慾，利用少女害怕裸照遭散布，違反少女意願，4次性侵少女，漠視他人身體及性自主權，戕害被害人性自主權，惡性重大，且被告犯後否認犯行，沒有悔意，態度不佳，因此依對未滿14歲女子強制性交罪判8年半，累犯，應執行12年6個月。

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