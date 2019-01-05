8旬色翁強扯衣物性侵　女看護「趁他XX」奮力一推逃離

▲老翁強脫女看護的衣物企圖性侵。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

地方中心／苗栗報導

一名80歲的老翁趁著妻子去美容院時，在車上對外籍看護「小花」（化名）強行摸大腿、胸部，甚至在回到家中後，還將對方騙進房裡，意圖把她壓到床上強脫衣物性侵。「小花」不甘受辱，趁著老翁脫內褲的時候，將對方推倒並趁機逃離魔爪。

判決指出，老翁於2018年4月間趁著妻子去美容院，而他開車載「小花」返家準備午餐時，途中把車停到路邊，對「小花」強行摸腿、胸，接著回到家中後，又以幫妻子準備換洗衣物為由，將「小花」叫進房間，趁對方在衣櫃前挑選時，強行將對方推倒按在床上強吻、摸胸，接著又將「小花」的褲子脫到腳踝，準備性侵對方。

「小花」最後趁老翁在脫自己內褲時，趕緊起身將對方推倒，才藉機逃離。對此，苗栗地院依強制猥褻、強制性交罪分別判老翁4月、10月徒刑，但考量他年事已高且已與對方和解，給予緩刑2年。

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