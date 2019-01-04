高志鵬不想進去關　「聲請暫緩執行入監」沒到台北地檢署報到

▲民進黨前立委高志鵬，遞狀聲請延緩執行，北檢尚未同意，但是他也沒來報到。（圖／記者李毓康攝）

記者林裕豐／台北報導

民進黨前立委高志鵬，被控利用立委職權向國有財產局施壓、關說，收取業者50萬元不法利益，案件纏訟11年，最高法院去年12月依圖利罪將他判刑4年6月、褫奪公權4年，高志鵬4日上午10時需報到入監，但是他前一天傍晚5時許「出招」，遞狀聲請延緩執行，雖然北檢沒有准許，但是報到時間過了高志鵬沒有出現。

一般而言若無正當理由，檢方不會准許延緩入監。如果受刑人拒不報到入監，檢方依法可簽發拘票拘提。

判決指出，東豐閣公司在台中市的國有非公用市場蓋設地上物，但因未合法承租，國有財產局中區辦事處打算拆除，該公司負責人謝聰烽找立委高志鵬，請託向國有財產局施壓，先承租再購買該土地，事成後將捐錢給他。

高志鵬於是利用立委身分，在2007年1月及3月要求國有財產局局長及副局長到他的立院辦公室，施壓關說後，國有財產局中區辦事處同意不拆除東豐閣的地上物，並同意其承租案，高於是獲得該公司的50萬元獻金。

同年6月29日，高志鵬又邀請國有財產局官員到他辦公室，要求對方同意以優惠價格讓東豐閣公司購買土地，但國有財產局認定該土地公共設施建蔽率明顯不足，不符合投資計畫不同意讓售，東豐閣也因此未交付250萬元的報酬給高志鵬。台中高分院更二審依圖利罪將高志鵬判刑4年半。高提上訴，去年12月遭最高法院駁回，全案定讞。

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