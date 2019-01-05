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金門防疫戰／連貢糖都要「素」！直擊機場旅客伴手禮「零肉品」

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▲▼金門尚義機場張貼公告、跑馬燈，禁止攜帶豬的製品到台灣及離島地區，安檢人員也會溫馨提醒， 台灣旅客擔心被罰錢，乾脆連牛肉乾都不買，只買了「素」貢糖。（圖／記者王亞志攝）

▲ 台灣旅客擔心被罰錢，乾脆連牛肉乾都不買，只買了「素」貢糖。（圖／記者王亞志攝）

記者陳以昇、王亞志／金門報導

金門縣上月底在海岸發現豬屍，經檢體驗出非洲豬瘟病毒，緊急公告本月3日起14天內「金門地區豬隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品禁止輸往臺灣本島及其他離島」；有機場旅客擔心罰錢只敢買「素」貢糖帶回台灣，也有旅客買了牛肉乾後，再三確認不會罰才敢塞進行李箱；安檢人員更叮嚀豬的相關製品禁帶上機，就怕防疫出現漏洞。

▼ 台灣旅客在機場禮品店挑選特產。（圖／記者王亞志攝）

▲▼金門尚義機場張貼公告、跑馬燈，禁止攜帶豬的製品到台灣及離島地區，安檢人員也會溫馨提醒， 台灣旅客擔心被罰錢，乾脆連牛肉乾都不買，只買了「素」貢糖。（圖／記者王亞志攝）

「豬的肉乾、肉包、肉鬆、香腸、灌腸，這些東西全都不能帶！」提著大包小包，準備從金門尚義機場搭機到台灣的旅客，安檢人員都會溫馨提醒；入口處張貼公告，跑馬燈也不斷提醒旅客豬肉相關製品嚴禁攜帶，違規者將處5萬至100萬罰鍰，旅客行李在通過X光機時，安檢員也睜大眼睛仔細查看，務必滴水不漏，目前機場尚未傳出挾帶豬肉闖關的案例。

台灣旅客莊先生到中國遊玩，4日經小三通到達金門，本來想買豬肉乾、牛肉乾，貢糖等知名特產回台灣分贈親友，得知有感染非洲豬瘟病死豬海漂到金門岸邊，擔心遭受罰款，拿出一包包特產說：「豬肉乾、牛肉乾我都不敢買，全部都買素的貢糖，就不用怕了！」

另一名要搭機返台的旅客陳先生，到機場禮品店選購特產，買了好幾包牛肉乾結帳離開，沒多久又折返問店員：「確定牛肉乾（帶上飛機）沒事吧！我都全部塞進行李箱了，如果不行我就要退貨。」店員再三解釋，只有「豬」的製品才不行，產品也都下架沒賣，不用擔心買到豬肉相關食品。

▼台灣旅客莊先生擔心被罰錢，乾脆連牛肉乾都不買，只買了「素」貢糖。（圖／記者王亞志攝）

▲▼金門尚義機場張貼公告、跑馬燈，禁止攜帶豬的製品到台灣及離島地區，安檢人員也會溫馨提醒， 台灣旅客擔心被罰錢，乾脆連牛肉乾都不買，只買了「素」貢糖。（圖／記者王亞志攝）

▼金門尚義機場跑馬燈，禁止攜帶豬的製品到台灣及離島地區，安檢人員也會溫馨提醒旅客。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼金門尚義機場張貼公告、跑馬燈，禁止攜帶豬的製品到台灣及離島地區，安檢人員也會溫馨提醒， 台灣旅客擔心被罰錢，乾脆連牛肉乾都不買，只買了「素」貢糖。（圖／記者王亞志攝）

▼金門尚義機場張貼公告禁止攜帶豬的製品到台灣及離島地區。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼金門尚義機場張貼公告、跑馬燈，禁止攜帶豬的製品到台灣及離島地區，安檢人員也會溫馨提醒， 台灣旅客擔心被罰錢，乾脆連牛肉乾都不買，只買了「素」貢糖。（圖／記者王亞志攝）

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關鍵字：非洲豬瘟,死豬,金門,尚義機場,安檢

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