「吃到染病豬會怎樣？」非洲豬瘟來襲掀恐慌　專家回應了

記者柯沛辰／綜合報導

非洲豬瘟疫情升溫，不僅國內人心惶惶，還有民眾擔心吃下染病豬會影響健康。疾管署副署長羅一鈞表示，非洲豬瘟為DNA病毒，目前沒有傳人的可能性，即便人體吃下肚後也能靠消化道酵素消化，但若是豬隻受到感染，將對社會經濟造成嚴重衝擊。

農委會指出，非洲豬瘟病毒可在冷藏肉存活100天、冷凍肉存活1000天、豬舍存活1個月。相較口蹄疫，兩者不僅完全不同，而且非洲豬瘟對經濟造成的衝擊也更大，因為口蹄疫有疫苗，但非洲豬瘟沒有，所以豬隻一旦感染，就只剩撲殺一途。

▲非洲豬瘟比口蹄疫更具殺傷力，若疫情不幸擴散到台灣，恐嚴重影響數十萬業者生計。（圖／記者許展溢攝）

至於病毒有沒有可能傳染給人？羅一鈞解釋，非洲豬瘟有特定受體，不像禽流感的RNA病毒容易突變、造成跨物種傳染，所以目前從未有傳染給人的病例出現。若民眾不慎吃下肚，雖然肉品品質堪慮，但病毒會被消化道酵素消化，不會伴隨人的糞便排出體外，更不會對豬造成影響。

事實上，台灣過去21年來都深受口蹄疫所苦，光是1997年疫情爆發撲殺上百萬頭豬隻，就一度造成2000多億元損失。如今經過多年努力，台灣終於有望在2019年從疫區名單除名，恢復豬肉出口貿易。不料現在又面臨非洲豬瘟威脅，讓許多豬農憂心忡忡，擔心重演當年慘劇。