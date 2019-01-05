　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「吃到染病豬會怎樣？」非洲豬瘟來襲掀恐慌　專家回應了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者柯沛辰／綜合報導

非洲豬瘟疫情升溫，不僅國內人心惶惶，還有民眾擔心吃下染病豬會影響健康。疾管署副署長羅一鈞表示，非洲豬瘟為DNA病毒，目前沒有傳人的可能性，即便人體吃下肚後也能靠消化道酵素消化，但若是豬隻受到感染，將對社會經濟造成嚴重衝擊。

農委會指出，非洲豬瘟病毒可在冷藏肉存活100天、冷凍肉存活1000天、豬舍存活1個月。相較口蹄疫，兩者不僅完全不同，而且非洲豬瘟對經濟造成的衝擊也更大，因為口蹄疫有疫苗，但非洲豬瘟沒有，所以豬隻一旦感染，就只剩撲殺一途。

▲▼豬肉攤, 肉鬆,肉乾。（圖／記者許展溢攝）

▲非洲豬瘟比口蹄疫更具殺傷力，若疫情不幸擴散到台灣，恐嚴重影響數十萬業者生計。（圖／記者許展溢攝）

至於病毒有沒有可能傳染給人？羅一鈞解釋，非洲豬瘟有特定受體，不像禽流感的RNA病毒容易突變、造成跨物種傳染，所以目前從未有傳染給人的病例出現。若民眾不慎吃下肚，雖然肉品品質堪慮，但病毒會被消化道酵素消化，不會伴隨人的糞便排出體外，更不會對豬造成影響。

事實上，台灣過去21年來都深受口蹄疫所苦，光是1997年疫情爆發撲殺上百萬頭豬隻，就一度造成2000多億元損失。如今經過多年努力，台灣終於有望在2019年從疫區名單除名，恢復豬肉出口貿易。不料現在又面臨非洲豬瘟威脅，讓許多豬農憂心忡忡，擔心重演當年慘劇。

▲▼豬。（圖／資料照）

ET快訊
搶完銀行　元大匪自爆：去看五月天
禁金門豬入台　他批：拿金門祭旗

關鍵字：非洲豬瘟,染病豬

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／1月19補班年初四！她傻眼「不是本來就放假？」　網一查驚：原來只放4天...

影／「屁股插一根」送急診！女大生尷尬遮臉：我只是要關門QQ

影／燈會人形燈籠自帶配樂「他的眼光」！晚上路過要收驚　主辦單位急撤

影／都買同一種！他存股10年「每月加薪6.8萬」　猛滾出1300萬資產：不賣

快訊／台灣大道嚴重車禍！闖紅燈撞2車　小客車彈飛50m撞燈桿釀4傷

快訊／自強號北湖站發生死傷事故！屍塊彈飛西線　疑旅客跳月台

台大化學碩畢！掰了台積電工作「拚1年國考」　他不解...網卻推爆：真溫拿

極品媽沒買坐票！抱幼兒硬坐嬌喊　台中哥怒「鏟人逼位」…網讚爆：療癒

更新／鬧雙包！高鐵、台鐵全陷「地獄15min」搶嘸票　網：莫名其妙

新媒體面臨新挑戰　藍宜楨至世新分享影音方式呈現價值

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

「性愛畫面太震撼」觀眾嚇傻　《邊境奇譚》結局猜不透！

邵翔「我會一直陪著你」　一句話收服小蠻穩交5年

藝術阿柴揮毫似大師等級　抽象畫一幅能賣1000元！

「我是S.H.E的E捏！」　Ella認合約卡關：大家樂觀點！

孝子撞4超跑初估900萬求償　得「不吃不喝17年」才能還清

暖心老闆「月考滿分我請客」　學童拿百分考卷免費吃點心

新媒體面臨新挑戰　藍宜楨至世新分享影音方式呈現價值

「吃到染病豬會怎樣？」非洲豬瘟來襲掀恐慌　專家回應了

禁金門豬入台14天！業者喊苦恐賠百萬　他痛心：先拿金門祭旗

嚴加戒備！　基隆4日下午成立「非洲豬瘟疫情災害應變中心」

更生人的燈塔！前四海幫堂主陳興餘器官衰竭過世　享壽60歲

「怕肚子餓」豬肝吃一半放身上！陸客遭罰20萬當場傻眼

賀成交！取車「30分鐘就拋錨」他卡高速公路上崩潰　車商嗆完秒神隱

五年級學生認了「江西火腿腸」…台商爸帶的！防檢局：開罰20萬

影／么八洞洞成功嶺收假！他高鐵上腿麻「新烏日→板橋」崩潰　網全笑翻

聞豬色變！金山漂來「死豬」　撈起是腫2倍大的「狗」虛驚一場

「非血緣骨髓移植」跨越海峽兩岸　東莞3病患成功完成手術

世界3毒大爆發漂到金山！女撿「僧帽水母屍串」大驚：以為踩到小氣球

新媒體面臨新挑戰　藍宜楨至世新分享影音方式呈現價值

「吃到染病豬會怎樣？」非洲豬瘟來襲掀恐慌　專家回應了

周杰倫1家4口出遊！小周周、Romeo餵動物超萌　奶音喊昆凌：媽咪～

派艦進入大西洋「針對美國」　伊朗最強驅逐艦挺進華府後花園

國機國造九月出廠　航太龍頭漢翔有華錫鈞基金會助攻

禁金門豬入台14天！業者喊苦恐賠百萬　他痛心：先拿金門祭旗

UBA／高師、政大、中州搶八強最後2席　中州處境最不妙

《延禧》舒妃生日趴現「大咖男神」！　嫻妃佘詩曼也來了

妻偷裝避孕器又懷孕！他神預感被綠了 遭網恥笑 結局超崩潰：離婚嗎

生活熱門新聞

前四海幫堂主陳興餘過世　後事從..

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公..

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

19日補班年初四　不是本來就放..

東北季風提早肆虐！北部明驟降6..

18：00成功嶺收假！他高鐵上..

豬肝吃一半放身上　陸客遭罰20..

屁股插一根送急診　她遮臉：超尷..

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全..

月老託夢將「孤獨終老」適合當接..

1年遺失142個菜籃！全聯公告..

2019年第一場流星雨！周五大..

來台5天胖4kg！香港遊客怨：..

媽沒買坐票抱幼兒硬坐！他怒逼位..

更多熱門

相關新聞

禁金門豬入台　他批：拿金門祭旗

金門海岸3日發現自大陸漂海而來的死豬，為防病毒傳播風險，農委會立刻緊急發布消息，自4日起暫停金門豬肉與相關產品輸台14天，包含知名的廣東粥、肉鬆貢糖等等都不能帶，同時也有業者開始自主下架及檢察產品，導致相關的肉類產業生意大減。

基隆成立　非洲豬瘟災害應變中心

豬肝吃一半放身上　陸客遭罰20萬傻眼

國防部下令：軍鑑發現死豬須立即回報

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

前四海幫堂主陳興餘過世　後事從簡

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公路上崩潰

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

Gail《漂向北方》饒舌一字不漏

白冰冰40年前「超正開腿辣照」曝光！真的像子瑜

19日補班年初四　不是本來就放？

東北季風提早肆虐！北部明驟降6度＋下雨

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸照

BMW跑車闖國中狂飆甩尾　車主找到了

18：00成功嶺收假！他高鐵上腿麻過站崩潰

搶完銀行　元大匪自爆：去看五月天

豬肝吃一半放身上　陸客遭罰20萬傻眼

孫協志接送同宿小14歲《黑澀會》女星

蘿莉塔暴肥站媽面前「沒被認出」

更多

最夯影音

更多

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

「性愛畫面太震撼」觀眾嚇傻　《邊境奇譚》結局猜不透！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面