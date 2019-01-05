禁金門豬入台14天！業者喊苦恐賠百萬　他痛心：先拿金門祭旗

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生活中心／綜合報導

金門海岸3日發現自大陸漂海而來的死豬，為防病毒傳播風險，農委會立刻緊急發布消息，自4日起暫停金門豬肉與相關產品輸台14天，包含知名的廣東粥、肉鬆貢糖等等都不能帶，同時也有業者開始自主下架及檢察產品，導致相關的肉類產業生意大減。

綜合媒體報導，海上漂來的病死豬確診是非洲豬瘟後，金門縣政府第一時間成立災害應變中心，儘管金門目前仍沒有疫情發生，農委會仍展開「最高標準」預防作為，公告說自4日開始暫停金門豬隻與相關產品來台14天，包括知名的廣東粥、肉鬆貢糖等等都不能帶，違者將開罰5萬元至最高100萬元。

▲金門發現非洲豬瘟病死豬，農委會為了防堵疫情，全境豬肉製品「限制出境」14天。（圖／記者陳以昇攝）

消息曝光後，台灣本島就已經有業者預防性下架來自金門的相關肉製品，金門當地的肉品業者也配合開始自主下架，地區特產業者聖祖食品公司就表示，各門市已經自主下架肉鬆貢糖，同時只要有顧客訂單與肉品相關，就會徵詢更換品項或是取消，還會重新打開已封箱準備寄送的產品，檢視是否有豬肉製品。

但業者也坦言說，其實聖祖的肉製產品，豬肉原料來自台灣，遺憾台灣豬肉不能回到台灣，但是聖祖願意配合中央政策，自主預防性下架；由於春節將到，聖祖擔心民眾和公司行號的禮品運送會受到影響，希望非洲豬瘟事件能儘速釐清，早日落幕，還金門豬肉清白，將金門觀光業的影響降到最低。

▲日前海漂到金門的死豬， 行政院農業委員會3日下午公布檢驗結果，確認檢體驗出非洲豬瘟病毒。（圖／第九岸巡隊提供）

金門縣政府表示，金門有68個養豬戶，共有1.1萬多頭豬，但這還不夠全金門使用，因此必須靠台灣輸入，所以禁令對養豬戶影響不大，影響最大的都是特產業者，當地包含小吃店、豬肉攤、伴手禮及特產店等，病死豬消息曝光後，生意就變得相當冷清。

對此，良金牧場的總經理薛承琛就無奈說，嚴格來講那隻海漂死豬只是一個海漂垃圾，金門境內並沒有發生任何的豬瘟病例，但公務機關用嚴格及擴大、慎重的處置方式來傷害產業，幾乎就是像是上次的口蹄疫事件，後來英國檢驗沒有任何問題，但卻讓業者損失了超過百萬元。

▲國內部份賣場自主下架金門豬肉產品。（圖／記者莊喬迪攝）

金門觀光特產協會前會長王建順也表示，這次農委會如同當初口蹄疫一樣先拿金門祭旗，含豬肉食品如肉乾、廣東粥、宴菜、鹹燒餅、貢糖等都禁帶出境，旅客不能買回台灣。豬農和特產業者叫苦連天，憂心未來2周生計，盼中央多體恤外島居民，盼中央多體恤外島居民、能補償豬農和特產業者損失。

除了金門政府及農委會防檢單位，國防部日前召開「非洲豬瘟」防疫整備會議，要求國軍各部隊密切與地方政府協調聯繫，特別注意海上動態及通報；海軍艦艇航行時若有發現死亡豬隻，必須立即循戰情系統回報，並由國防部戰情中心通報農委會等相關單位及時處理，防止類似的情況再次發生。

▼蔡英文赴金門視察豬瘟防疫。（圖／記者翁嫆琄攝）