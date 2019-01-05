昨天違規帶肉11件罰鍰達133萬　再破單日最高紀錄！

▲防堵非洲豬瘟，機場加強檢疫。（圖／記者許展溢攝）

生活中心／綜合報導

連續兩隻來自疫情的大陸死豬先後漂進金門海灘上，撼動台灣防疫體系。政府加強邊境管理，已從去年底提高裁罰基準，希望遏止旅客違規攜帶肉品，但昨（4日）天違規件數仍達11件，罰款共計133萬元，單日罰鍰又破紀錄。

非洲豬瘟疫情在大陸狂燒，農委會防檢局為防病毒登陸台灣，去年12月12日特別公告修正動物傳染病防治條例第45條之1（動傳法），訂出3種裁罰基準，大幅提高罰金；其中，只要從疫區帶豬肉產品入境，首次將直接開罰5萬元，第2次50萬元，第3次100萬元。然而，新法12月14日上路後，違規事件仍不減，農委會3天後緊急宣布，從18日凌晨0點開始加重罰金，旅客攜帶疫區肉品入境初犯罰20萬，再犯罰100萬。

▲▼旅客帶雞仔餅、臘腸入境挨罰20萬。（圖／關務署台北關提供）

不過，根據防檢局統計資料，昨天裁罰20萬元的案件仍有6件之多，打破去年12月26日及28日、今年1月2日的5件紀錄；另外，昨天違規11件共罰133萬元，也打破1月2日9件共罰112萬元的紀錄。資料顯示，從去年12月14日到1月4日，開出20萬元共38件、5萬元18件、3萬元101件、1萬元12件，罰鍰高達1165萬元。

▲昨天違規件數仍達11件，罰款共計133萬元。（圖／翻攝防檢局網站）

▲以肉品來源分析，中國大陸多達114件。（圖／翻攝防檢局網站）※點圖放大

針對外國人帶疫區豬肉製品入境遭罰，昨天的「108年非洲豬瘟中央災害應變中心」會議做出決議，要是沒有繳納或繳清，下次入境時拒絕讓該名外籍旅客入境。農委會防檢局組長徐榮彬解釋，如果外籍旅客第一次入境被發現攜帶疫區豬肉及其製品，雖然違反防疫規定，但在裁罰後，還是會給予入境，但必須在離境前繳清罰緩，否則下一次來台灣，必須繳清上一次罰緩，才能入境。



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