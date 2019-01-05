　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

昨天違規帶肉11件罰鍰達133萬　再破單日最高紀錄！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼農委會主委林聰賢到桃園機場，了解檢疫犬如何偵查旅客是否攜帶有問題肉類入境。（圖／記者許展溢攝）

▲防堵非洲豬瘟，機場加強檢疫。（圖／記者許展溢攝）

生活中心／綜合報導

連續兩隻來自疫情的大陸死豬先後漂進金門海灘上，撼動台灣防疫體系。政府加強邊境管理，已從去年底提高裁罰基準，希望遏止旅客違規攜帶肉品，但昨（4日）天違規件數仍達11件，罰款共計133萬元，單日罰鍰又破紀錄。

非洲豬瘟疫情在大陸狂燒，農委會防檢局為防病毒登陸台灣，去年12月12日特別公告修正動物傳染病防治條例第45條之1（動傳法），訂出3種裁罰基準，大幅提高罰金；其中，只要從疫區帶豬肉產品入境，首次將直接開罰5萬元，第2次50萬元，第3次100萬元。然而，新法12月14日上路後，違規事件仍不減，農委會3天後緊急宣布，從18日凌晨0點開始加重罰金，旅客攜帶疫區肉品入境初犯罰20萬，再犯罰100萬。

▲▼旅客帶雞仔餅、臘腸入境挨罰20萬。（圖／關務署台北關提供）

▲▼旅客帶雞仔餅、臘腸入境挨罰20萬。（圖／關務署台北關提供）

▲▼旅客帶雞仔餅、臘腸入境挨罰20萬。（圖／關務署台北關提供）

不過，根據防檢局統計資料，昨天裁罰20萬元的案件仍有6件之多，打破去年12月26日及28日、今年1月2日的5件紀錄；另外，昨天違規11件共罰133萬元，也打破1月2日9件共罰112萬元的紀錄。資料顯示，從去年12月14日到1月4日，開出20萬元共38件、5萬元18件、3萬元101件、1萬元12件，罰鍰高達1165萬元。

▲▼防非洲豬瘟，防檢局開罰統計。（圖／翻攝防檢局網站）

▲昨天違規件數仍達11件，罰款共計133萬元。（圖／翻攝防檢局網站）

▲▼防非洲豬瘟，防檢局開罰統計。（圖／翻攝防檢局網站）

▲以肉品來源分析，中國大陸多達114件。（圖／翻攝防檢局網站）※點圖放大

針對外國人帶疫區豬肉製品入境遭罰，昨天的「108年非洲豬瘟中央災害應變中心」會議做出決議，要是沒有繳納或繳清，下次入境時拒絕讓該名外籍旅客入境。農委會防檢局組長徐榮彬解釋，如果外籍旅客第一次入境被發現攜帶疫區豬肉及其製品，雖然違反防疫規定，但在裁罰後，還是會給予入境，但必須在離境前繳清罰緩，否則下一次來台灣，必須繳清上一次罰緩，才能入境。


其他人也看了...

「台灣遲早會淪陷！」賴秀穗：春節返鄉過節非洲豬瘟疫情恐失守

3小時內3起！陸客從陸港澳帶豬肝、臘腸、雞仔餅遭罰20萬

非洲豬瘟襲金門！專家籲「這3件事」別做...戶頭會瞬間歸零

豬瘟襲金！燒餅業績狂掉7成、麵店訂單接爆　民眾：怕以後吃不到

違規最高罰100萬！　14天禁帶「金門名產」肉鬆貢糖、廣東粥

金門死豬染非洲豬瘟！豬肉禁輸本島14天　4日起最高重罰100萬

ET快訊
海底撈員工「再苦都不走」秘密　爸媽有薪水＋補助小孩學費
張立東：想妳想到「瘦」不了！接送Albee「車內互動」被看光

關鍵字：防檢局,非洲豬瘟,罰鍰

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

換完未必能醒！腹留30cm疤堅捐肝　辣妹舞者安慰阿姨：我們有一樣的疤

桃機設「18創意募款箱」！捐錢聽悅耳鈴聲　旅客：比夾娃娃好玩

下風處擴散條件差　西半部11站「紅害」28站「橘警」

老師寫聯絡簿！爆兒子是情聖「對隔壁女生又拍又抱」　爸驕傲：跟我一樣

金門防疫戰／連貢糖都要「素」！直擊機場旅客伴手禮「零肉品」

5年撞死2小孩...「頭慘破染鮮血」成駕駛夢魘　台鐵：盼3.7億圍籬救命

高屏澎東血液庫連發「捐血著急令」！　目前血液庫存僅剩4天

昨天違規帶肉11件罰鍰達133萬　再破單日最高紀錄！

「台大淪陷比高雄淪陷還嚴重」校友反管中閔重提就任無效訴訟

驗血型A變O！護理師曝「妳不是爸爸親生的」　爸秒垮臉無視媽...結局超展開

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

「我是S.H.E的E捏！」　Ella認合約卡關：大家樂觀點！

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

「性愛畫面太震撼」觀眾嚇傻　《邊境奇譚》結局猜不透！

邵翔「我會一直陪著你」　一句話收服小蠻穩交5年

換完未必能醒！腹留30cm疤堅捐肝　辣妹舞者安慰阿姨：我們有一樣的疤

桃機設「18創意募款箱」！捐錢聽悅耳鈴聲　旅客：比夾娃娃好玩

下風處擴散條件差　西半部11站「紅害」28站「橘警」

老師寫聯絡簿！爆兒子是情聖「對隔壁女生又拍又抱」　爸驕傲：跟我一樣

金門防疫戰／連貢糖都要「素」！直擊機場旅客伴手禮「零肉品」

5年撞死2小孩...「頭慘破染鮮血」成駕駛夢魘　台鐵：盼3.7億圍籬救命

高屏澎東血液庫連發「捐血著急令」！　目前血液庫存僅剩4天

昨天違規帶肉11件罰鍰達133萬　再破單日最高紀錄！

「台大淪陷比高雄淪陷還嚴重」校友反管中閔重提就任無效訴訟

驗血型A變O！護理師曝「妳不是爸爸親生的」　爸秒垮臉無視媽...結局超展開

李光洙「直覺反應」脫口叫女友：親愛的　下一秒害羞了

影／跟蹤狂！尾隨母女搭電梯到家門口　說完「抱歉」秒狂奔

植物人呻吟「生下男嬰」！照護機構不知懷孕　鳳凰城警方調查性侵

維吾爾族血統新人歌手超美！　私下超獨立「公開愛情觀」

喬治單節灌14分與衛少合砍68分　雷霆2分險勝拓荒者

兒子剛出生4天「我好無助」！　阿緯老婆「升格2寶媽」吐心聲

白冰冰「TW ICE」代言高雄　雞排妹點出唯一敗筆

秦嵐穿深V魚鱗裝美如人魚！　網放大看禮服細節…「全崩潰了」

換完未必能醒！腹留30cm疤堅捐肝　辣妹舞者安慰阿姨：我們有一樣的疤

美極右派「熱舞影片」修理民主黨超紅女議員　網力挺：戀愛了

妻偷裝避孕器又懷孕！他神預感被綠了 遭網恥笑 結局超崩潰：離婚嗎

生活熱門新聞

前四海幫堂主陳興餘過世　後事從..

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公..

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

19日補班年初四　不是本來就放..

東北季風提早肆虐！北部明驟降6..

18：00成功嶺收假！他高鐵上..

屁股插一根送急診　她遮臉：超尷..

捷運民生汐止線拍板　設站點曝光

吃到染病豬會怎樣？專家回應了

驗血型A變O！護理師曝：不是親..

豬肝吃一半放身上　陸客遭罰20..

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全..

禁金門豬入台　他批：拿金門祭旗

高雄出招！推單人房旅館1晚10..

更多熱門

相關新聞

非洲豬瘟　賴秀穗：台灣遲早會淪陷

連續兩頭來自疫情的大陸死豬隻先後漂進金門海灘上，撼動台灣防疫體系。口蹄疫專家、台大獸醫學院名譽教授賴秀穗表示，「台灣遲早會淪陷！」並且在今年春節兩岸商務及返鄉過節人潮，非洲豬瘟疫情防線恐失守。

吃到染病豬會怎樣？專家回應了

禁金門豬入台　他批：拿金門祭旗

基隆成立　非洲豬瘟災害應變中心

豬肝吃一半放身上　陸客遭罰20萬傻眼

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

前四海幫堂主陳興餘過世　後事從簡

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公路上崩潰

郁方「上億財產全捐孤兒院」！3兒女一毛都拿不到

女生票選「最討厭男生3大髮型」

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

贏過隋棠！女星露平肚：我懷孕8月　Sandy傻了

老司機開車　隧道變成學生妹屁屁

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

五月天開唱「鄉民女神」現身點骨灰級神曲

19日補班年初四　不是本來就放？

白冰冰40年前「超正開腿辣照」曝光！真的像子瑜

BMW跑車闖國中狂飆甩尾　車主找到了

別懷疑！男友做6件小事＝真的愛妳

菜販為了塑膠袋推倒老翁害摔死！

海底撈員工「再苦都不走」的秘密

更多

最夯影音

更多

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面