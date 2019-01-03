快訊／民眾遭火車撞上「屍塊散落鐵軌」　新竹地區通勤受影響

▲男子晚間遭自強號列車撞上當場死亡，由於屍塊四處散落，因此火車通行受到影響。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣3日晚間八點半左右，發生一起民眾遭火車撞擊死亡事故，據目擊民眾表示，位在富岡和湖口站之間的北湖車站，一名男子遭台鐵181次自強號撞擊，由於火車撞擊力量非常大，男子現場明顯死亡，屍塊更彈飛散落於鐵軌上，死者目前身分有待查證，鐵路警察局新竹分駐所警方已趕往現場處理調查當中，而這起意外事故也造成富岡和湖口間雙線不通。

晚間八點三十七分，新竹縣消防局接獲湖口鄉北湖車站報案表示，有民眾被火車撞到，新竹縣消防局立即派遣人員前往協助，目前只知死者為一名男性，身分有待確認，其餘資訊仍待鐵路警察調查中。

事故發生的是台鐵第181次自強號，下午4點48分從花蓮火車站出發前往高雄，晚間8點36分於新竹縣湖口鄉北湖車站撞死1位男姓民眾，原本意外發生後原改以西正線單線行車，但卻在晚間8點50分現場回報指出，西正線鐵道上也出現該名死者的屍塊，因此雙線暫時封閉，由工作人員加速清掃作業。

【22:45新增更新】

台鐵自強號181次於北湖站北邊東正線發生死傷事故，經路警蒐證後現場22:09放行，22:14晚108分通過湖口站；22:13恢復雙線正常行車。