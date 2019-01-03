畫面曝光！冷凍貨車「2輪側走」逆向撞4車　受困女司機：一時恍惚

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記者陳豐德／新北報導

新北市林口區2日晚間8時許發生連環車禍！一輛由簡姓女司機駕駛的物流冷凍貨車，送貨行經文化一路、仁愛路二段口時一時恍神，發現前方有一輛機車時急忙閃避，導致車輛打滑後失控「2輪側走」，推撞對向準備左轉的4輛轎車，簡女一度受困在車內，共造成8人受傷、4人送醫，所幸皆無生命危險。

警方調查，22歲簡女送貨途中，沿著文化一路往八德路方向直行，因為一時恍神，突然發現前方機車打算閃避，所以急忙向左打方向盤，但因為天雨路滑車輛失控，衝撞對向停等準備左轉的兩輛轎車後，又往後推撞後方的另外2輛車，造成5車連環車禍，駕駛皆無酒駕情形。

▼林口5車連環車禍，冷凍貨車2輪側走失控迎面撞上。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼冷凍貨車失控後在地面留下長長的火花。（圖／記者陳豐德翻攝）



而最新曝光的行車紀錄器中，可看到冷凍貨車當時速度並不慢，在要撞到機車的前一秒急忙往左拉，但車輛卻失控變成只有右側2輪著地，在地面上留下長長的火花，失控約5公尺後又往另外一側傾斜，應聲撞上準備左轉的WISH轎車車頭，整輛冷凍貨車就倒在WISH的車頭上，車體變形、女駕駛受困其中。

根據現場第3台駕駛的說法，當時有見到冷凍車在過彎的時後失控，從外側車道衝偏移到內側車道來時整輛車已經傾斜，接著撞到中央分隔島後後就整台車倒過來，壓在白色WISH轎車上面，當時在等左轉的車輛根本來不及反應。

消防人員表示，駕駛物流冷凍車22歲女司機夾困在車內，由消防隊員以油壓器材破壞車體後救出，而與冷凍車對撞的白色WISH顧姓車主（59歲）也有受傷，現場傷者共8名，目前除了4名傷者拒絕送醫外，其餘4名傷者（意識清醒、肢體疼痛準備送醫檢查，均無生命危險。

▼冷凍貨車壓在WISH車頭上。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼女駕駛一度受困其中，消防隊員出動油壓破壞器材救援。（圖／記者陳豐德翻攝）

