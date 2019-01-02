「她是我女友」老司機載火辣越女賣淫　警所長一句話戳破謊言

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局東濱派出所長郭槿樺，帶隊在轄區的雙園大橋實施路檢勤務，攔下邱姓男子駕駛自小客車，車內坐一位穿著火辣清涼的女子，警方詢問對方身分，邱回答該女子「她是我女朋友」，警方查覺有異，深入追查，發現該女子是越南籍，去年7月以觀光名義入境賣淫，在高屏兩地賣淫，每天收入約5000元，等於月入15萬元。訊後依妨害風化、社會秩序維護法、入出國及移民法移請偵辦。

▲27歲越籍女子YRAN KIM NGA去年七月以觀光名義入境，從事賣淫。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲越籍女子YRAN KIM NGA在高屏兩地賣淫。

台灣先前才爆發最大宗越南團集體脫逃事件，153人以觀光名義入境，有152人脫逃，引來政府及民眾震驚。

東濱派出所所長郭瑾樺於日前帶班在雙園大橋執行路檢時，當時一台自小客駕駛乖乖停車受檢，駕駛是一名年輕男子，副駕駛座卻是一位穿著火辣清涼、身材纖細，著連身的粉紅色極短洋裝非本國籍女子，所長直覺有異，立刻要求駕駛停至受檢區詳細盤查。

22歲邱姓駕駛（設籍高雄市，無前科），在下車後神情緊張，一開始表示該女子是他的女朋友，但所長要求他向女子索取相關身分證件供警方查證身分時，邱男卻表示他無法和女子溝通。

所長開門見山向邱男告誡載送女子抽成多少，邱男驚慌神情掩蓋不住，直呼所長根本是「老司機」，以為乖乖停車接受盤查，就能順利通過，沒想到是所長早已經發現不對勁的地方，只好向所長坦承車伕代價是來回一趟接送新台幣300元。

警方隨後在該越籍女子YRAN KIM NGA（27歲）包包內發現三個未開封保險套及潤滑液一瓶，她坦承每次性交易收費為新台幣1500元，付給車伕車資後雷實拿1200元，雖然在台灣人聽起來價位似乎不高，但對越南來說已經是非常高的收入，明知觀光簽證入境逾期仍不歸國，仍冒著會被查獲的風險非法賣淫。

東港警分局長劉清俊對郭所長積極勤務作為特別嘉許與肯定，並針對外籍旅遊團脫逃事件，對轄內越南籍人士經常出入及聚集處所，如越南雜貨店、通訊行、銀行、小吃店、餐廳、歌（舞）廳、酒吧、美容院、按摩院、養生館、工地（廠）、醫療院所、火車站、客運轉運站、漁港、蔬果農產栽種區、旅宿業、網咖或其他消費娛樂場所，主動規劃巡邏、路檢及（擴大）臨檢勤務，加強查緝到案，淨化轄區治安。