　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

「她是我女友」老司機載火辣越女賣淫　警所長一句話戳破謊言

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局東濱派出所長郭槿樺，帶隊在轄區的雙園大橋實施路檢勤務，攔下邱姓男子駕駛自小客車，車內坐一位穿著火辣清涼的女子，警方詢問對方身分，邱回答該女子「她是我女朋友」，警方查覺有異，深入追查，發現該女子是越南籍，去年7月以觀光名義入境賣淫，在高屏兩地賣淫，每天收入約5000元，等於月入15萬元。訊後依妨害風化、社會秩序維護法、入出國及移民法移請偵辦。

▲越南籍女子觀光入境真的從事賣淫　日入約5000元。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲27歲越籍女子YRAN KIM NGA去年七月以觀光名義入境，從事賣淫。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲越南籍女子觀光入境真的從事賣淫　日入約5000元。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲越籍女子YRAN KIM NGA在高屏兩地賣淫。

台灣先前才爆發最大宗越南團集體脫逃事件，153人以觀光名義入境，有152人脫逃，引來政府及民眾震驚。

東濱派出所所長郭瑾樺於日前帶班在雙園大橋執行路檢時，當時一台自小客駕駛乖乖停車受檢，駕駛是一名年輕男子，副駕駛座卻是一位穿著火辣清涼、身材纖細，著連身的粉紅色極短洋裝非本國籍女子，所長直覺有異，立刻要求駕駛停至受檢區詳細盤查。

22歲邱姓駕駛（設籍高雄市，無前科），在下車後神情緊張，一開始表示該女子是他的女朋友，但所長要求他向女子索取相關身分證件供警方查證身分時，邱男卻表示他無法和女子溝通。

所長開門見山向邱男告誡載送女子抽成多少，邱男驚慌神情掩蓋不住，直呼所長根本是「老司機」，以為乖乖停車接受盤查，就能順利通過，沒想到是所長早已經發現不對勁的地方，只好向所長坦承車伕代價是來回一趟接送新台幣300元。

警方隨後在該越籍女子YRAN KIM NGA（27歲）包包內發現三個未開封保險套及潤滑液一瓶，她坦承每次性交易收費為新台幣1500元，付給車伕車資後雷實拿1200元，雖然在台灣人聽起來價位似乎不高，但對越南來說已經是非常高的收入，明知觀光簽證入境逾期仍不歸國，仍冒著會被查獲的風險非法賣淫。

東港警分局長劉清俊對郭所長積極勤務作為特別嘉許與肯定，並針對外籍旅遊團脫逃事件，對轄內越南籍人士經常出入及聚集處所，如越南雜貨店、通訊行、銀行、小吃店、餐廳、歌（舞）廳、酒吧、美容院、按摩院、養生館、工地（廠）、醫療院所、火車站、客運轉運站、漁港、蔬果農產栽種區、旅宿業、網咖或其他消費娛樂場所，主動規劃巡邏、路檢及（擴大）臨檢勤務，加強查緝到案，淨化轄區治安。

ET快訊
隋棠1歲女兒「長髮+大眼」萌翻！網看呆：根本媽媽縮小版
月老指示「直接上」！他獲3聖筊衝了　立馬被發好人卡

關鍵字：屏東,東港,警察,郭槿樺,越南,觀光,賣淫

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

為買椰子水！瘋狂三寶連切2車道　重機男被「擠去」撞民宅重傷

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

獨／拍違停車遭打趴倒地　少林拳高手竟不敢還手　原因超暖心

影／楊麗花歌仔戲拒付百萬戲服費　周董《魔杰座》設計師怒告：還我血汗錢

31歲交警郭哲銘猝逝家庭陷困境　「警心行動」助募款

影／正宮逆襲「2手大力推」...小三向右飛噴撞車　網狂重播：超療癒

養「所長雞」只送不賣　村民托孤4幼兒他全包　暖警善舉超催淚　

豬肉攤商騎車與直行轎車相撞　頭部重創送醫不治

小孩逛街太開心亂跑　媽媽追出去觸發警報...慘變竊盜現行犯

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

賴清德長子婚宴熱舞！ 高學歷「超正大眼媳婦」曝光

《漂向北方》原唱來了！　王力宏黃明志第一次合體表演

終於聽到《愛了很久的朋友》　田馥甄一開口就想哭～TT

五月天失憶開放二次點歌　《寵上天》N年沒唱「想打歌迷！」

被政治耽誤的歌手唱跨年啦！！　吳蕚洋：人生短短幾個秋～～

豬肉攤商騎車與直行轎車相撞　頭部重創送醫不治

小孩逛街太開心亂跑　媽媽追出去觸發警報...慘變竊盜現行犯

兒出差遭撞死「肇事者還逃走」　母痛心：請幫忙找行車紀錄器

起底渣男直播主！酒店妹缺3萬5贖身遭拐性侵　詭辯：她自己躺上床

雨淹宜蘭冬山武淵3天「道路變水路」　消防隊協助住戶就醫

妙齡女「怕丟工作」慘遭雇主襲胸3次　還被強逼果園中口X！

雜貨輪公海翻覆15人落海　搜救單位：誰先看到就誰先救

對正妹「噴精跨年」 男工程師落網辯「壓力大」

屏東安養中心火災　38名老人「推輪椅＆床逃生」1人燙傷

元月蘇花改將開放大貨車通行　車距規定100公尺

女常客「裝可憐賒帳」還狂借錢　老闆媽看弱勢心軟！她怒：懶又不節儉

台獨是「絕路」應接受和平統一　CNN：習近平採取較柔和態度

十歲童模仿「野外求生」節目　帶著姊姊的地理課本上路

更新／帛琉漁船翻覆4獲救、1死亡！剩10人待救　2艘艦艇明抵達

猛龍過江／自信不輕敵　吳仲凱預告出場再玩星爺哽

解放軍獲俄S-400　美智庫：台灣應投入鉅資部署百枚防空導彈

打開湯圓見「6顆破雞蛋」？　媽硬煮出一鍋「冒泡綠湯」：兒子還吃得下去

中日會長盃／莊俊偉猛打東石3勝　教頭：學日跑壘積極

豬肉攤商騎車與直行轎車相撞　頭部重創送醫不治

CP3、戈登掛傷號火箭簽「尼克楊」？莫雷打槍：不打算補人

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

社會熱門新聞

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃..

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開..

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔..

女工人含淚從35樓工地躍下　老..

水泥車煞車壞！司機37秒神停獲..

八大兩年存5百萬　她陰道永遠發..

嘉義惡男虐殺1貓1狗　動保志工..

抓女友跨年坐他車！22歲男談判..

媽賣煎餃獨力養大！少年跨年溺斃..

囚禁嫩妹4天硬上4次　老翁：跟..

吳宗憲簽本票捲吸金案　北檢追債

陽明山跨年　騎士下山自撞噴飛亡

狂揍女友鼻血狂噴　健身教練：她..

更多熱門

相關新聞

安養院火災　38名老人推輪椅逃生

屏東縣枋寮鄉一家安養中心2日下午發生火警，屏東縣消防局獲報出動大批人車前往灌救，在13分鐘將火勢完全撲滅，疏散38位住民，其中一人93位住民被嗆傷，送往枋寮醫院救治，這起火警，所幸沒有造成重大不幸，相關起火原火，還有待火調小組人員鑑定。

大同公司派、市場派新一輪角力展開

警包庇酒店案再燒　北市3警局4官警遭傳喚

北市警包庇酒店案再搜索　傳喚中階警官

打警察遭求償60萬　李婉鈺只願拿3萬

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽…

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

謝佳見分手後「站店外求復合」！

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版　停止所有演出

周杰倫澳洲遊艇趴　1歲兒子正面曝光

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃車

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開房不手軟

月老指示直接上　他衝了下場超慘

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔惹議

耳麥出包！謝金燕台上傻眼「來教我怎麼跳」

尾牙4正妹爆衣　網狂問：缺人嗎？

女星被下藥！櫃台無視求救…「慘遭性侵4小時」

前HBL球星　遭爆騙財

更多

最夯影音

更多

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面