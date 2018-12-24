機票買起來！酷航年末壓軸促銷「限時2天」　單程含稅1888元起

▲酷航推出年末壓軸促銷，熱門航點單程含稅1888元起。（圖／酷航提供）

記者賴文萱／台北報導

酷航2018年末壓軸促銷限時2天登場！12月25日至26日的「週二閃人促銷延長版」，多達32個超人氣航點單程含稅只要1,888元起。促銷航點包含東京、札幌（北海道）、大阪、首爾、新加坡、普吉島、峇里島、泗水、蘭卡威、雅加達、雪梨、墨爾本、馬爾地夫、雅典、柏林等，促銷旅遊期間最晚可至2019年5月31日。

酷航2018年末壓軸「週二閃人促銷」

促銷期間：2018年12月25日 07:00 至2018年12月26日 23:59

旅遊期間：最晚至2019年5月31日（各航點不同）

促銷航點：

台北／高雄-新加坡：單程含稅 1,888 元+；商務艙 3,688 元 +

台北-東京：單程含稅 2,488 元+ ；商務艙 4,088 元 +

台北-札幌：單程含稅 2,288 元+ ；商務艙 4,588 元 +

台北-首爾：單程含稅 2,388 元+ ；商務艙 4,088 元 +

高雄-大阪：單程含稅 1,988 元+ ；商務艙 4,088 元 +

台北／高雄-澳洲（雪梨、黃金海岸、墨爾本、柏斯）：單程含稅 4,588 元+；商務艙 13,288 元 +

台北／高雄-東南亞（普吉島、泗水、古晉、喀比等）：2,488 元+

台北-馬爾地夫：單程含稅 4,088 元+

台北-雅典：單程含稅 7,688 元+ ；商務艙 26,988 元 +

台北-柏林：單程含稅 7,688 元+ ；商務艙 26,988 元 +

台北／高雄-印度（清奈、柯枝、阿姆利則等）：4,088 元+；商務艙 9,288 元 +

酷航以低成本航空少見的雙走道、寬椅距、大飛機受到乘客喜愛，航點遍及日本、韓國、東南亞、澳洲、歐洲，且提供商務艙服務，以超值價格即可體驗。