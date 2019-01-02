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還有9架ATR新機要引進！　華信航空今年再招募20名機師

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▲▼華信航空持續引進9架ATR-72新機，宣布今年將再招募20名機師。（圖／華信航空提供）

▲華信航空持續引進ATR72-600新機，9架預計2020年交付完畢。（圖／華信航空提供）

記者賴文萱／台北報導

因應ATR72-600新機引進，華信航空配合機隊營運需求，2019年度將招募20位機師，歡迎具有飛行經驗的機師直接報考，即日起開放報名。

華信航空目前機隊為2架波音737-800、6架E190及5架ATR72-600。華信航空ATR新機隊於2018年成立，並陸續由法國原廠引進新機，9架ATR72-600預計於2020年交付完畢。配合ATR陸續交機，華信航空持續拓展航網與增加航班，並於今年擴大舉辦正、副機師招募，積極延攬更多的優秀人才加入華信航空機師的行列。

▲▼華信航空持續引進9架ATR-72新機，宣布今年將再招募20名機師。（圖／華信航空提供）

▲因應新機引進，華信航空今年再招募20名機師。（圖／華信航空提供）

華信航空歡迎中華民國大學以上畢業、對航空產業抱持熱情、無線電溝通英語專業能力達ICAO檢定4級以上及擁有飛行經驗的機師來報考。華信航空表示，提供良好的薪資福利、休假制度、工作條件及各項員工及眷屬福利措施，尤其每年提供免費機票供員工本人、父母、配偶及子女出國旅遊，是其他行業所沒有的福利。

報考者請至華信官網下載簡章及報名表單，填寫後郵寄至「台北市敦化北路405巷123弄3號 華信航空航務部」。詳細報名資料可至華信航空網站查詢。

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關鍵字：ATR,華信航空,華信航空機師,機師招募

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